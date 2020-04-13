YATIRIMCILAR DİKKAT! İŞTE ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM

Paskalya tatili sonrası dünya borsaları satıcılı bir seyirle haftaya başlıyor. Salgın cephesinde Avrupa ve ABD’den karışık sinyaller geliyor. İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’da can kaybı azalırken iyileşenler artıyor. ABD’de ise salgın tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor.

Türkiye zorunlu olarak evde kaldığı bir hafta-sonu sonrasında yeni haftaya başlıyor. Salgınla ilgili açıklanan rakamlar matematiksel modelimizden daha iyi geliyor. Yeni ölüm sayısının istikrara kavuşması ve iyileşenlerin artması ümit veriyor. Cuma günü yaşanan kargaşanın bu olumlu tabloyu ne kadar bozacağını iki hafta sonra anlayabileceğiz.

ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul’da %1 civarı satıcılı bir açılış öngörüyoruz. Türk lirasına spekülatif saldırı sonrası BDDK yurtdışı yerleşiklerle swap limitlerini banka özkaynaklarının %1’i ile sınırlandırdı. Alınan önlemlerin ne derece etkili olduğu borsanın yönü konusunda etkili olacak.

Şirketler tarafında Vestel Elektronik’in kredi notunun S&P tarafından bir kaç kademe birden indirilmesi günün negatif sürprizi. Türkcell analist toplantısında verilen mesajlar beklentimize uygun. Emlak Konut ilk çeyrek ön satışları beklentileri aştı. Ancak bu başarının sürdürülmesi zor.

BUGÜNÜN DÖVİZ KURU

İsviçre Frangı 6,96 TL

İngiliz Sterlini 8,39 TL

Japon Yeni 0,06 TL

Suudi Arabistan Riyali 1,78 TL

Norveç Kronu 0,65 TL

Danimarka Kronu 0,98 TL

Avustralya Doları 4,24 TL

Kanada Doları 4,79 TL

İsveç Kronu 0,67 TL

BUGÜNÜN ALTIN KURU

Genel olarak geçtiğimiz hafa değer kazanan ve haftayı yukarı yönlü seyirle tamamlayan altının gram fiyatı yeni haftaya rekor kırarak başladı. Geçen haftanın son işlem gününü 363 lira seviyesinden kapatan gram altın fiyatları yeni haftada 367 lira seviyesinden başlayarak rekor kırdı. Ardından gerileyen altının gram fiyatı serbest piyasada saat 09.30 itibariyle 366 lir seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları öğle saatleri itibariyle güncellendiği için bir önceki işlem gününün rakamsal değerleri üzerinden serbest piyasada işlem görüyor. Anadolu Ajansı’nın geçtiği son verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 585 TL, satış fiyatı ise 590 TL olarak belirlendi. Yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın da gram altına bağlı olarak artış yaşayan ürünlerden olmuştu.