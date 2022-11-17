Yatırım uzmanından uyarı, 2023’ü işaret etti

2023’ün emlak yılı olacağını vurgulayan Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh İstanbuli, vatandaşı gücüne göre konut, arsa veya tarla almaları konusunda uyardı.

Ortadoğu, Kuzey Afrika yatırım uzmanı ve İstline Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh İstanbuli, 2023’ü işaret ederek bir takım açıklamalarda bulundu. 2023’te en çok kazandıracaklar arasında konut ve arazilerin olacağına dikkat çeken İstanbuli, vatandaşı gücünün yettiğince arsa veya tarla almaya teşvik etti.

2023 yılının bütün yatırımların aksine emlak, konut, arsa ve tarla yılı olacağını ifade eden Nasuh İstanbuli, “2023 emlak yılı olacak iddia ediyorum. En çok kazandıracak yatırımlar başta konut ve arazi olacak. Herkes gücüne göre bir şekilde konut, arsa veya tarla almalı. Gücüm almaya yetmiyor demeyin, gücünüz neye yetiyorsa onu alın. Nereden alacağınız o kadar önemli değil, Türkiye’nin neresinden olursa olsun alın. Bu kervana bir şekilde katılın, dışında kalmayın. Çünkü 2023 yılı bütün yatırımların aksine emlak, konut, arsa ve tarla yılı olacak. Elbette dolar, altın, araba gibi yatırımlarda inişli çıkışlı kazandıracak ama emlak, saydığım yatırımları katlayacaktır. Ayrıca emlak, konut, arsa ve tarla yatırımları iki başlı kazandıran niteliklere sahiptirler. Hem yatırımcıyı hem satıcıyı hem de ülkeyi kazandırıyor. Yani birçok tarafları içine alan, ilgilendiren ve kazandıran bir yatırımdır. En büyük kanıt; her geçen gün yurt içi ve dışından bu sektöre talebin ciddi şekilde artmasıdır” diye konuştu.