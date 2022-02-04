Yatırım uzmanı ve sosyal medya fenomeni Nasuh Özdemir: "Körfez ülkeleri buraya ciddi yatırımlar yapacak”

Yatırım uzmanı ve sosyal medya fenomeni Nasuh Özdemir İstanbuli, Körfez ülkelerinin bu yıl içerisinde Türkiye’ye çok ciddi yatırımlar yapacağını söyledi.

Uzun yıllardır Körfez ülkeleri ile ithalat-ihracat yapan ve Türkiye’ye birçok yabancı yatırımcı kazandıran iş adamı ve sosyal medya fenomeni Nasuh Özdemir İstanbuli’den önemli ve çarpıcı bir açıklama geldi. İstanbuli, 2022 ile 2023 arasında Körfez ülkelerinden Türkiye’ye çok ciddi yatırımlar yapılacağını öngördüğünü söyledi. Türkiye’nin yalnızca Körfez değil, Avrupa ülkelerince de yatırım amaçlı tercih edilen bir ülke olduğunu belirten İstanbuli, ilerleyen dönemde bunun olumlu yansımalarının görülmeye başlanacağını aktardı.

“Türkiye istikrarlı bir ülke, Körfez ülkeleri buraya ciddi yatırımlar yapacak”

Küçük yaşlardan beri ticaretle uğraştığını söyleyen Nasuh Özdemir İstanbuli, Körfez ülkelerinin bu sene içerisinde Türkiye’ye çok ciddi yatırımlar yapacağını ifade ederek, “İthalat, ihracatta, Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri ve birkaç ülke benim alanım. Bu şekilde bir şeyler yapmaya, kendimize, ülkemize bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Buraya gelen yatırımcıların, getirdiğimiz yatırımcıların ülkemize yaptıkları yatırımları gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. Türkiye kendi bölgesinde istikrarlı bir ülke. Avrupa ülkelerine de Ortadoğu’ya da baktığınız zaman istikrarlı bir ülke. Sadece Arap ülkeleri değil, Avrupa da Türkiye’yi tercih ediyor ama bunu belli etmiyorlar. Özellikle Körfez ülkeleri Türkiye’ye çok ciddi yatırımlar yapacak. Sürekli oraya gidip, geliyor, görüşüyoruz. Hem emlak, hem yatırım, hem ithalat-ihracat açısından 2022 ile 2023 arasında çok ciddi yatırımların olacağına inanıyoruz. Ortadoğu’da, özellikle Körfez ülkelerindeki büyük şirketler o alanda şimdiden hazırlık yapıyor. Bu zamanla ülkemize ve halkımıza olumlu anlamda yansıyacak. Bunu görüyoruz ve yakın zamanda da başlayacağına inanıyoruz” dedi.

“Konser teklifleri alıyorum”

Ticari kimliğinin yanı sıra Instagram fenomeni olmasıyla da dikkat çeken İstanbuli, “Benim yaptığım tamamen hobi. Küçük yaşlardan beri sevdiğim bir şey. Özellikle Körfez ülkelerinden de konser teklifleri var. Benim ana hedefim ticaret olduğu için şu an bunları bekletiyorum. Üç dilde yapıyor, genelde herkese hitap etmeye çalışıyorum. Haftanın iki gününü buna ayırıyorum, insanlar da beğeniyor. Beğenildikçe bu bana enerji olarak dönüyor. Enerji olarak dönünce daha çok şey yapmaya çalışıyorum. Her şeyden önce insan önce kendine güvenecek, sonra işini başaracak. Bunlar olduğu zaman insanın başarmaması mümkün değil. Tepkiler ağırlıklı olarak olumlu. Olumsuz olanlar da tabii var. Ağırlıklı olumlu, çünkü ben bunu profesyonel amaçla yapmıyorum, tamamen hobi olarak yapıyorum. Hobi olarak yaptığım halde büyük kitlelere, Allah’a şükür milyonlara ulaşıyoruz. Bu bizi daha çok heyecanlandırıyor, sevgimizi artırıyor. Benim bir sloganım var, herkese yetecek kadar sevgimiz var, herkesi kucaklamamız lazım. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Görüşünüz, fikriniz ne olursa olsun bu ülke hepimizin. Dolayısıyla herkesi seveceğiz. Herkese yetecek kadar sevgimiz vardır ve olmalıdır” diye konuştu.