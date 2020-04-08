YATIRIM İÇİN ALTIN MI YOKSA DÖVİZ Mİ?

Dolar fiyatları son zamanların en hareketli dönemini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacaklar için de güncel döviz kurları merak konusu oluyor. Corona virüsü nedeniyle aşağı yönlü bir seyirde olan ABD borsaları bu haftaya kısmi toparlama ile başladı. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL?

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,75 civarında hareket ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,31 seviyesinde yer alıyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Corona virüsünün ekonomiye olan etkisi küresel piyasalarda kendini gösterirken altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. Herkesin merak ettiği şey; tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında olan gram altın, bugün 359, 08 liradan alınırken, 359,35 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün, 509,57 liradan alınırken, 521,42 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın bugün, 1.015,96 liradan alınırken, 1.042,84 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Tam altın bugün, 2.038,28 liradan alınırken, 2.079,29 liradan satılıyor.