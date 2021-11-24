Yatırım bankaları faiz artırımı istiyor

Credit Suisse bugün yayınladığı raporda, TCMB'den bir faiz artırımı gelmediği sürece USDTRY'nin 14,00 seviyesine doğru gitmeye devam edeceğini öngördü.

Raporda, "Negatif geri besleme döngüsünün durması için, TCMB'nin agresif şekilde faiz artırması gerekli. USDTRY'nin istikrar kazanması için politika Faiz oranının en azında yıllık enflasyon civarına getirilmesi gerekli, bu en az 500 baz puanlık bir artırım. USDTRY'de trendin tersine dönmesi için ise politika faizinin çok daha agresif şekilde artırılmasına ihtiyaç olması çok büyük olasılık. Politika faizi artırımı olmaz ise USDTRY'nin 14,00 gibi seviyelere ulaşabileceği görülüyor. Büyük bir faiz artırımı USDTRY'yi 11,00 civarına getirir" ifadeleri yer aldı.