Yatch Charter Show etkinliği 5-9 Mayıs’ta Göcek D-Marin’de yapılacak

Tüm Yat İşletmeleri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan TYBA Yatch Show Q D-Marin Göcek tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

D-Marin Göcek’te organize edilen etkinliğe Tüm Yat İşletmeleri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği Başkanı Güneş Aysun, TYBA Derneği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Show Komite Başkanı Serhan Cengiz, TYBA Yönetim Kurulu Üyesi İdris Uçar, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, FTSO Başkan Yardımcısı Ramazan Dim ile D-Marin Göcek Genel Müdürü Bora Ergezgin katıldı. 4. TYBA Yatch Show Q D-Marin Göcek fuarı hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı programda, bu yıl 100 civarında yabancı katılımcının yer alması bekleniyor.

Yapılan açıklamalarda 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. TYBA Yatch Show Q D-Marin Göcek Fuarı’nın, bölge turizmi ve tanıtım için büyük bir öneme sahip olduğu ifade edildi. Bunun yanında geçen yıl düzenlenen etkinlikte, 23 ülkeden 45 yabancı yatırımcının yer aldığı bildirildi.

Açılış konuşmasını yapan Serhan Cengiz, “Derneğimizin bu etkinliği Türk turizmi için çok önemli bir etkinlik. Türk yat turizmi için de çok önemli ve prestijli bir sekme. Çünkü yat turizminde, ülkelerde karar verici mekanizmalarda bulunan birçok insanı gezdiriyoruz” dedi.

“Teknelerimiz beş gün boyunca D-Marin’de sergilenecek”

TYBA Derneği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Show Komite Başkanı Serhan Cengiz, “Şovumuzun amacı Türkiye’nin önde gelen seçkin, güzel teknelerini yurt içi ve yurt dışından gelecek broker ve acentelerle paylaşmak. Teknelerimiz beş gün boyunca D-Marin’de sergilenecek. Geçen yıl 23 ülkeden 45 kadar yabancı broker, toplamda 300 broker katılmıştı. Bu sene bu sayının daha da artacağını ve özellikle yabancı katılımının şu anda 75 civarında olduğunu, sayının 100’ü bulacağını düşünüyoruz. Bu çok önemli çünkü bizim ülkemizin tanıtımına direkt faydası var. Katılan her broker, kendi ülkesine gittiğinde bizim teknelerimizi anlatacak. Misafirlerine ve müşterilerine bizim teknelerimizde tatil yapmasını teşvik edecek ve pazarlayacak. Biliyorsunuz, Türk ticari yatçılığı konusunda dünyada yat inşasında üçüncü olan ülkeyiz ve Türk ticari yatçılığı, ’Mavi Yolculuk’ jenerik ismiyle yaptığımız operasyonlarımız da aslında yat inşa sanayinin bir lokomotifi çünkü yat turizmine katılıp bundan keyif alanlar yat inşa ettirmiştir. Akdeniz kanalında da iyi yerlere gelmemiz lazım, derneğimizin kuruluş hedeflerinden biri de bu. Kuruluş açmalarımızla paralel olarak da burada dördüncüsünü yapacağımız yat charter şovumuz çok önemli bir yerde. İlk ikisini Bodrum Yalıkavak’ta yapmıştık, sonra araya giren pandemiden dolayı yapamadık. Geçen sene üçüncüsü için, sağ olsun D-Marin bize ev sahipliği yaptı. Ve benim gördüğüm, Türkiye ve Avrupa’nın en güzel marinalarından, bize ev sahipliği yaptığı için Bora bey huzurunda bir daha teşekkür etmek isteriz. Bu yıl güzel bir şov olması için çalışıyoruz. Komitemizde 17 kişi çalışıyor, bol mesai isteyen bir etkinlik, geçen yıl alnımızın akıyla çıktık, bu yıl daha iyi olmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Deniz turizm ziyaretçisi, normal turistin yaklaşık 20-30 katı harcama yapar”

D-Marin Göcek Genel Müdürü Bora Ergezgin ise, “Bilindiği üzere marinaların yapılma amacı dışarıdan yatçıların gelmesi ve döviz oluşturması. Marinaların kuruluşunun ilk amacı budur. Buraya gelen teknelere barınma imkanı sunmamız gerekiyor. Bu sektör çok iç içe geçmiş bir sektör. Deniz turizm ziyaretçisi normal bir turistin günlük harcamasının yaklaşık 20-30 katı harcama yapar. Bu durum da ülkemizin turizm gelirleri için çok büyük bir etkidir. ’Mavi Yolculuk’ta dünyanın önde gelenlerindeniz. Bölgemiz de bu işler için çok uygun. Talepler alıyoruz ve daha fazla talep almak istiyoruz. D-Marin şu an 19 marinaya ulaşmış bir marinalar zinciridir. Türkiye’de 3 tane marinası var. Göcek bunların içinde en iyi nokta. Yat turizminin en üst noktasındayız. Kaliteyi her zaman yukarıya taşımamız gerekiyor. 6 ülkede D-Marin flaması dalgalanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de 4 adet marinamız var. Akdeniz’in liderleri konumundayız” dedi.

“Derneğimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz”

Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) Başkanı Güneş Aysun da dernek hakkında bilgi vererek, "TYBA 2017 yılında merkezi Muğla’da kurulmuş bir dernek. Şu anda 90 üyesi var. Bu 90 üye Türkiye’de ticari yat işletmeciliği ile acente olarak uğraşan kurumsal firmaların üye olduğu bir dernek. Türkiye’de ağırlıklı olarak yat turizmi olan Muğla’nın bölgelerinden pek çok üyemiz var. İstanbul, Antalya, İzmir son olarak da Bursa’da üyelerimizin katılımıyla 90 üyeye ulaştı ve Türkiye’de ticari yatçılığın çok önemli bir kesimini temsil ediyor. Bizim amacımız sektörün standartlarını yükseltmek ve Türkiye yat turizmi tanıtımına fayda sağlamak için. Örneğin; İngiltere, Barcelona gibi pek çok sektör etkinliğine de katılıyoruz. Sektörün içerisinde sağlıklı bir rekabet olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlk defa bu sene yat kiralama kontratı hazırladık. Online olarak üyelerimizin kullanımına sunduk ve en önemli etkinliklerimizden birisi. Akdeniz’de, Yunanistan’da yapılan ve bizim bu yaptığımız etkinlik öncül tanıtım etkinliği. Derneğimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Deprem konusunda da gerek dernek gerek üyelerimiz olarak elimizden gelen tüm yardımları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.