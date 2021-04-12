Yastık altındaki nakit birikimleri neden artıyor?

Çantalar, kıyafetler ve topuklu ayakkabılar pandemi sürecinde dolaplarda kaldı. Cüzdan satıları geçtiğimiz yıl temassız ödemelerin daha çok tercih edilmesiyle birlikte beşte bir oranında düşüş gösterdi. Dijital ödemelere yönelik talep Adyen, PayPal ve Square gibi şirketlerin piyasa değerini iki kattan fazla yükseltti. Yine de şaşırtıcı bir şekilde banknotlara yönelik talep, alışverişlerde nakit kullanımı azalırken, artış gösteriyor.

Şubat ayına kadar geçen bir yılda, dolaşımdaki fiziki euroların sayısında %12, sterlinlerde %13 ve dolarda %17 artış görüldü. Bu artışın büyük bir kısmı ise daha önceki krizlerde de görülen korkulardan kaynaklandı. Nakitsiz toplumların poster çocuğu İsveç bile siber saldırı ve diğer acil durumlara karşı önlem olarak vatandaşlarına evde nakit bulundurmalarını tavsiye etti.

Finansal kriz sürecinde, nakde yönelik yüksek talebe, mevduatların bankalardan çekilmesi de eşlik etmişti. Bu durum pandemi sürecinde görülmedi. Hane halklarının banka hesaplarındaki birikim, neredeyse tüm endüstriyel toplumlarda son beş yıldan çok daha hızlı bir büyüme gösterdi. Bunun nedeni ise harcama olanaklarının azalması oldu.

Financial Times’ın haberine göre, bu tür trendlerin pandemi öncesi normlara dönmesi beklenebilir. Ancak nakde yönelik talepteki artış pandemiden önce başlamıştı. Dolaşımdaki para ise Deutsche Bank’a göre son 20 yılda neredeyse iki kat arttı. Nakit paradaki artışta 100 dolar gibi büyük miktardaki banknotlar öne çıktı.

Merkez bankaları sterlin ve euro banknotlarının yalnızca dörtte birinin yasal işlemlerde kullanıldığını tahmin ediyor. Geri kalan nakit ise evde ya da yurt dışında, bir değer koruma aracı olarak saklanıyor ve gölge ekonomiyi tetikliyor. Harvard’ın Ekonomi Öğretim Üyesi Kenneth Rogoff, birçok ülkedeki nakdin yarısının, işlemleri gizlemek için kullanıldığını açıkladı.

Yüksek küpürlü banknotların ortadan kalkması nakdin yasa dışı amaçlar için kullanılmasının önünü kesebilir. finansgundem.com'un derlemesine göre, İsveç’in yasa dışı sektörü sona erdirmek istemesi, ülkenin nakit kullanımındaki gerilemenin nedenlerinden biri. Ancak fiyatlarda sürdürülebilir bir artış, nakdin değer koruma aracı olarak rolünü ortadan kaldırabilir ve daha büyük bir etki yaratabilir.

Düşük seviyede faiz oranlarının geride kalması, yastık altındaki nakdi ortaya çıkartacak tek gelişme olacak.