Yastık altındaki altın sisteme nasıl dahil edilecek?

Ekonomi ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün yaptığı açıklamada 'yastık altındaki yaklaşık 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılacağını' açıklamıştı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, söz konusu uygulamanın detayları cumartesi açıklanacak.

Buna göre, sistem şöyle işleyecek;