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Yastık altı altınlar için "Altın Değerleme Sistemi'' devreye giriyor

İktidar döviz kuru korumalı TL mevduatı hamlesinden sonra şimdi de yastık altı altınlar için "Altın Değerleme Sistemi''ni devreye sokuyor...

Ekonomi 25.12.2021, 09:49
Yastık altı altınlar için "Altın Değerleme Sistemi'' devreye giriyor

Yastık altı birikimin ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni teşviklerle ilgili çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Yeni yılın ilk haftasında tamamlanması beklenen 'yastık altı' altınlarla ilgili yeni düzenlemeyle vatandaşlara altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme fırsatı sunulacak. İsteyen altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek. İşte 'yastık altı' altınlarla ilgili yeni düzenlemenin detayları...

YENİ ALTIN DÜZENLEMESİNİ BAKAN NEBATİ DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.

YENİ ALTIN DÜZENLEMESİ NE ZAMAN?

Nureddin Nebati, "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.

 YENİ DÜZENLEMENİN ADI: ALTIN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek.

Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.

İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek.

KARŞILIĞINDA KREDİ FIRSATI

İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor.

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