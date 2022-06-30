Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon patlıyor

Başta sahte ilanların önüne kesen bu düzenleme ile konut fiyatlarında önemli bir oranda düşüş yaşanıyor. Düzenlenmenin yayınlamasından itibaren kısa zaman içerisinde emlak portallarında yer alan ilanların bir çoğu da yayından kaldırıldı. Emlak piyasalarını manipüle ederek konut ve benzeri gayrimenkullerin fiyatlarını yükselten fırsatçılara göz açtırmayacak olan bu düzenlemenin ardından yapılacak denetimlerle birlikte özellikle konut fiyatlarının dengelenmesi bekleniyor.

538 Sıra Nolu Vergi Usul kanunu Genel Tebliği ile sosyal medya başta olmak üzere, web portalları üzerinden yapılacak taşınır, taşınmaz ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesi gibi satış veya kiralanma iş ve işlemleri artık Gelir İdaresi Başkanlığına aylık olarak düzenli bir şekilde teslim edilecek. Örneğin, bir gayrimenkulü 5 milyon liraya internet üzerinden sattığınız, fakat vergi ve harçların çok çıkması sebebiyle gayrimenkulün fiyatını 2 milyon lira olarak gösterdiniz. İlana koyduğunuz site, satışın 5 milyondan olduğunu Gelir İdaresine bildirecek, aynı şekilde tapu da bu satışın 2 milyon lira olarak tapuya tescil edildiğini Gelir İdaresine bildirecek. Gelir İdaresi aradaki fark kadar alıcı ve satıcıya harç matrah farkı çıkaracak ve Vergi Ziyaı Cezası ile tahsilini yapacak. Satıcı açısından ise 5 yıllık süreyi doldurup doldurmadığına bakıp ona da ayrıyeten Matrah farkı ve vergi ziyaı cezası kesilecek. Aynı şekilde bu satışa aracılık eden emlakçı var ise ve faturasını da kesmedi ise ona da ceza kesilecek.

"Sahte ilanlara son. Vatandaş mağdur olmayacak"

Emlak piyasalarını doğrudan etkileyen yeni düzenleme ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, söz konusu düzenlemenin özellikle sahte ilanlar ile gerçek değerleri manipüle eden fırsatçılara geçit verilmeyeceğini ve bu sayede vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilebileceğini söyledi. Aydemir, “Emlak piyasaları son birkaç yıldır ne yazık ki ciddi bir belirsizlik ve fiyat dengesizliği ile mücadele içindeydi. Bu belirsizlik ve fiyat politikalarındaki tutarsızlık sebebiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm kesimlerin mağduriyeti söz konusuydu. Ancak yeni yapılan düzenleme ile bu sorunların uzun vadede önüne geçileceğini düşünüyoruz. Yetki belgesi bulunan ve profesyonel olarak faaliyet gösteren emlak şirketleri uzun yıllardır sektörün gelişimi ve kayıt dışı emlakçılık ile büyük bir mücadele gösteriyordu. Bu mücadeleye katkı sağlayacak her türlü yasal düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz. Son düzenlemenin de bu anlamda oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"Konutta yüksek fiyat yerine gerçek fiyat dönemi"

Sahte ilanlar ile söz konusu gayrimenkullerin gerçek değerini yüksek gösteren ve piyasalardaki fiyatlamaları etkilemeye çalışanları artık ciddi yaptırımlar bekliyor. Yeni düzenleme ile birlikte gayrimenkul danışmanları gerçek ilanları girmek ve mülk sahipleri de o ilandaki bilgileri doğru şekilde vermekle yükümlü kılınıyor.