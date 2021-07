Yasakların kalkmasıyla ayakkabı sektörü hareketlendi

Korona virüs pandemisinden etkilenen en önemli sektörlerden biri olan ayakkabı sektöründe pandeminin yaraları sarılmaya başlandı. Kurban Bayramı arifesinde yoğun bir tempoyla siparişleri yetiştirmeye çalışan ayakkabıcılarda hedef önümüzdeki 6 ayda pandeminin oluşturduğu 2 yıllık açığı kapatmak.

Pandemi döneminde uzun bir süre çalışamayan ve üretimleri duran ayakkabı sektöründe yasakların kalkmasıyla birlikte hareketlilik başladı. Kurban Bayramı öncesi yoğun bir tempo ile siparişleri yetiştirmeye çalışan ayakkabıcılarda hedef pandeminin oluşturduğu 2 yıllık açığı 6 ayda kapatmak. Ayakkabı sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Gaziantep’te hedef ise 150 milyon dolarlık ihracat yapmak.

"Hedefimiz 6 ayda 150 milyon dolar ihracat"

Üç bayram sezonu boyunca pandemi nedeniyle üretim yapamadıklarını ve bu bayram sayesinde yoğunluğun başladığını ifade eden Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkan Vekili Tevfik Bayındır, 6 ay içerisinde 150 milyon dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Bayındır, “Üç bayramdır ayakkabı sektörü olarak çalışmıyorduk. Pandeminin etkisi vardı. Herkes evindeydi, dışarı çıkamıyordu. Kimse çocuğunu alıp, giydirip sevindiremedi. Çok şükür bu bayram, heyecanlıyız, bir alışveriş sürecimiz var. İnşallah bayramda da bu sattığımız perakende ürünlerde de hızlı bir satış yaparsak sektör biraz sevinecek. İnşallah, sektör kendini biraz yukarı taşıyacak. İnşallah, bu çektiğimiz sıkıntıları, olumsuzlukları 6 ay ya da 1 sene içerisinde bu tempoyla gidersek kapatırız. Tüm esnafımıza Allah yardım etsin. Geçen Kurban Bayramı’nda, Ramazan Bayramı’nda kimse çalışmadı. Herkes evinde yattı ve imalathaneler de çalışmadı. Ama bu bayramda kapatmanın da etkisiyle bir canlılık başladı, talep çoğaldı. Şehir içindeki ve dışındaki müşterilerimiz yoğunlukla gidip gelmeye başladı. Şuan yazlık sezon işlerini, bayram tedariklerini yapıp hazırladılar. Herkes hazır vaziyette. Herkes bu bayramdan çok ümitli. Şuan ayakkabıcılar hızlı bir şekilde çalışıyor. Son güne kadar herkes son tempoda çalışacak. Bu 6 aydaki hedefimiz piyasa genelinde en azından 100-150 milyon dolar dış ihracat yapmak. İç piyasa zaten kurumsal firmaların tedarikçilere aç bir vaziyette. Kimse iş yaptırmadığı için mağazalar boşalmış vaziyette. Çok umutluyuz inşallah bir şeyler olacak” dedi.

“Yoğun bir çabayla açığı kapatmaya çalışıyoruz”

Pandemi döneminde çok ciddi şekilde sıkıntı çektiklerini ve pandemi dönemindeki kayıplarını kapatmak için yoğun bir şekilde üretimlere devam ettiklerini belirten ayakkabı imalatçısı Reşit Köse, “Yaklaşık 1,5 yıldır pandemiden dolayı ayakkabı piyasasında sıkıntı vardı. Geçen yılki Kurban Bayramı’na baktığımız zaman bu yıl elhamdülillah yasakların kalkmasıyla beraber bir sipariş yoğunluğu var. Ürünleri yetiştirme çabasındayız. Bayrama az bir süre kaldı ama yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Pandemi döneminde bayağı bir etkilenmiştik ama şu anda toparlanma sürecine geçiyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda biz çalışmıyorduk. Geçen yıl pandemi döneminde yasaklar olduğu için bayrama 1 hafta kala işleri bırakmıştık. Çünkü bayram normal bir bayram değildi. Genelde ayakkabı sektörü bayrama yakın zamanlarda yoğun bir şekilde çalışırdı. Ayakkabı sektörü her iki bayramı da en iyi şekilde değerlendirirdi. Covid-19 nedeniyle değerlendiremediğimiz bayramları bu bayram çok şükür değerlendiriyoruz. Ayakkabı sektörünün en yoğun dönemleri bayram zamanları ve kış zamanları olur. Geçtiğimiz ramazan bayramı döneminde pandemi nedeniyle 17 günlük yasak söz konusuydu, bütün her yer kapalı olduğu için bizler de mağdur olduk ama şu an yasakların kalkmasıyla ve bayram sezonu sayesinde çok şükür yoğunluğumuz var. Satışlarımız geçen yıla göre yüzde yüz arttı. Çünkü geçen yıl bu dönemde çalışmamıştık. Bu bayram geçen bayrama göre iki kat daha fazla işimiz ve satışımız var. Bayrama 3 gün kalana kadar çalışacağız. Müşterilerin siparişlerini cumartesi, pazar demeden çalışarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Fiyat farkı muhakkak oluyor. Hammadde ürünlerinin hepsi yurt dışından dolar bazlı geldiği için fiyatlarda bir yükselme oluyor. Ancak biz ayakkabıcılar olarak bu durumu ayakkabı fiyatlarına çok fazla yansıtmamaya çalışıyoruz. Yurt dışı ve yurt içine satışlar yaptığımız için hedefimiz Allah rızası için daha da iyi gitmek ve kaybettiğimiz bir süre var. Yoğun bir çabayla onu kapatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.