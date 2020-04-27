YASAK KALKTI İSTANBUL MEYVE-SEBZE HALİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve halinde uzun araç kuyrukları oluştu. Çeşitli yerlerden gelen esnaf ve vatandaşlar, hal girişinde uzun saatler beklemek zorunda kaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle son buldu. Yasağın kalkmasıyla birlikte İstanbul Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sebze ve meyve haline gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruk bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi.Çeşitli yerlerden gelen esnaf ve vatandaşlar, hal girişinde beklemek zorunda kaldı.