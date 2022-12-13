Malların üretimi, ithalatı ve ihracatında kanuna aykırı satın alımın önlenmesi amacıyla Yasadışı Ticaretle Mücadele konferansı düzenlendi.

Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği Yasadışı Ticaretle Mücadele konferansı TOBB ikiz kulelerde gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen konferansta, devletin yasadışı ticaretle mücadele alanındaki faaliyetleri aktarılarak yolsuzluk suçlarının önüne geçilmesi amaçlandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, yasadışı ticaretle mücadelenin kalkınmada odak noktası olduğunu ifade ederek, “Yasadışı ticaret önemli bir sorundur. En başta kaçakçılık, marka-patent ihlali ve vergi kaçırmaktır. Ülkeleri kamu maliyesini ve adil rekabet ortamını bozmakta ve toplum güvenliğine tehdit oluşturmaktadır. Yasadışı ticaret nedeniyle yaşanan gelir kaybı tahmin edildiğinizden daha fazladır. Sadece Buradaki 4 sektörden kaynaklı vergi geliri kaybı 50 milyar lirayı geçmektedir. Yani, yasadışı ticaret kamu gelirinde çok önemli bir kayba neden olmaktadır. Yasadışı ticaretle mücadele süreklilik arz eden bir meseledir. Ne yaparsak yapalım süreci sürekli izlemeli, kendimizi geliştirmeliyiz. Dijitalleşen süreçler bir yandan verimliliğimizi arttırırken, diğer yandan kayıt dışı şirketleri farklı metotlar geliştirmeye de yönlendirmektedir. Mevzuat düzenlemelerini teknolojik gelişmelerle harmanlamalı, denetimleri sıkı bir şekilde devam ettirmeliyiz” diye konuştu.

“Fazla vergi, vergiyi öldürmektedir”

Vergi artışının yasadışı ticarette önemli rolü olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Her vergi artışının kayıt dışını arttırdığını göz ardı edemeyiz. Ne kadar fazla vergi, vergiyi öldürmektedir. Vergide aşılmaması gereken sınırlar, eşikler ve oranlar vardır. Amacımız; hem daha düşük vergi oranları uygulanması, hem de vergi sisteminin basit ve anlaşılabilir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Vergi sistemi köklü ve yapısal bir reforma ihtiyaç duymaktadır” ifadelerini kullandı.

Yasadışı Ticaretle Mücadele programı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının ardından basına kapalı şekilde devam etti.