Yasa: ’’Marka kurmanın ilk şartı cesaret’’

5 yıl önce kurduğu moda markası By Yasa ile büyük başarı elde eden, bugün geldiği noktada sınırları aşıp ürünlerini yurtdışına da gönderen Yeliz Yasa, kendi markasını kurmak isteyen gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Babası tekstil işiyle uğraştığı için kumaşların içinde büyüyen ve hep modaya ilgi duyan Yeliz Yasa, 5 yıl önce kendi markasını kurmak amacıyla çıktığı yolda hedeflediği başarıya ulaştı. ‘By Yasa’ adını verdiği markasını kısa sürede iyi bir noktaya taşıyan Yasa, bugün hem mağazalarından hem de e-ticaret yoluyla satış yapıyor, üstelik tasarımlarını yurtdışına da ihraç ediyor. Başarılı girişimci, kendisi gibi bir moda markası oluşturmak isteyen gençlere kendi tecrübelerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.

’’Gençler modacı olmak istiyor’’

“Marka kurmanın ilk şartı cesaret” diyen Yeliz Yasa, rekabetin yoğun olduğu bu sektörde fark edilebilmek için hem cesur hem de çok çalışkan olmak gerektiğini söyleyerek, ’’Moda sektörü günümüzün en gözde iş alanlarından. Artık birçok genç modacı olmak, tasarımlar yapmak, kendi markasını kurmak istiyor. Ancak ilginin bu boyutta olduğu bir alanda fark oluşturmak, yükselmek ve kalıcı olmak o kadar kolay değil. Öncelikle cesaretli olup bir marka kurmak için gereken tüm adımları kararlılıkla yerine getirmelisiniz’’ dedi.

’’Önce şirketinizi kurmanız gerek’’

İlk olarak marka adına karar verilmesi gerektiğini söyleyen Yeliz Yasa, sürecin kurallara uygun ilerlemesi adına şirket kurmak gerektiğini belirterek, “Markanızla üreteceğiniz parçaları hem fiziki satışlarda hem de e-ticaret üzerinden yapacağınız satışlarda faturalandırmak zorundasınız. Bunun için de bir şirketinizin olması şart. İşinin ehli bir mali müşavir veya avukat vasıtasıyla şirketinizin açılışını yapabilirsiniz. Eğer sermaye konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, yeni girişimcilere yönelik verilen kredi, hibe gibi destekleri takip edebilirsiniz’’ şeklinde konuştu.

’’Özgür tasarımlar fark oluşturur’’

Yeliz Yasa, şirket kurulduktan sonra markanın tüketiciyle buluşma yolculuğunun başlayacağını, bu alanda tutunabilmek için etkin bir satış stratejisi oluşturmak gerektiğini ifade etti. Dikkat çekici bir marka oluşturmak için özgün ürünler tasarlamak gerektiğini belirten Yasa, “Rekabetin yoğun olduğu bu sektörde öne çıkabilmek için benzersiz olmanız, hedef kitlenizin zevkine hitap edecek özgün tasarımlara imza atmanız gerekiyor. İlk etapta bir konsept belirleyin ve markanızı o konsept çerçevesinde konumlandırın” ifadelerini kullandı.

’’E ticaret avantajlı bir dünya’’

Yasa, e-ticaretin de marka sahiplerine çeşitli avantajlar sunduğunu söyleyen Yasa, şöyle devam etti:

"Eğer sadece mağaza satışıyla yetinmeyip internet üzerinden de satış yapacaksanız, iyi düşünülmüş bir operasyon süreci yönetmelisiniz. Web sitenizde ya da sosyal medyada oluşturacağınız butiklerde, müşteriler ürüne ve size kolaylıkla ulaşabilmeli. Online alışverişlerde zaman çok kıymetli. Müşteri istediği ürünü sepete ekledikten sonra hemen satın alabilmeli ve ürün kısa sürede eline geçmeli. Ayrıca güvenli ödeme imkanları da olmazsa olmaz. Güvenilirlik, bir marka için vazgeçilmez unsurdur.”

’’Markanızı sosyal medyada tanıtın’’

Marka bilinirliğini artırmak için reklamların önemli olduğunu belirten Yeliz Yasa, tanıtım çalışmalarında sosyal medyanın mutlaka yer alması gerektiğini de sözlerine ekledi. Markasına yeni kuranlara tavsiyelerde bulunan yasa, ’’Instagram, Twitter, YouTube, Facebook gibi günümüzde neredeyse tüm gençlerin kullandığı sosyal medya platformlarında yer almak ve bu mecralarda tanıtım yapmak, marka bilinirliğinin artmasını sağlar. Takipçi kitlesi edinmek de satışlar için önemlidir’’ diye konuştu.