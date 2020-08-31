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Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar dolara ulaştı

Yaş meyve sebze mamulü ihracatçıları, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde yüzde 6 artışla ihracatını 1 milyar 24 milyon dolara taşıdı.

Ekonomi 31.08.2020, 09:36 31.08.2020, 09:41
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Yaş sebze meyve mamulü ihracatı 1 milyar dolara ulaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ata Özdemir, Mehmet Kırıcı ve Sadık Demircan ile Ege İhracatçı Birlikleri personeli Gökay Çelikli ve Şükrü Ercan’dan oluşan bir heyet, birlik üyesi yaş meyve sebze mamulleri ihracatçısı firmalara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.


Hayrettin Uçak, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde Türkiye geneli yaş meyve sebze mamulü ihracatının yüzde 6 artışla 1 milyar 24 milyon dolara ulaştığını söyledi.
Uçak, "Mamul ihracatının yüzde 40’ının gerçekleştiği bölgemizde, Egeli ihracatçılarımızın başarı payı yadsınamaz. Mamuldeki en önemli ürünlerin başında kurutulmuş domates, domates konservesi ve salça geliyor. Kornişon turşu ve kuru domateste Türkiye’nin ihracatının yüzde 80’i bizim topraklarımızdan yapılıyor. Bize gayret etmek, üretmek, çalışmak yakışır. Her bir üreticimizin her bir ihracatçımızın sesine kulak kabartarak yaptığımız istişareler, detaylı görüşmeler, tarafların beklentileri, kaydedilen ilerleme ve gelecek rotası hakkında önemli çıktıları görmemize yardımcı oluyor. İlk 7 ayda başta Almanya’ya 143 milyon dolar, ABD’ye 106 milyon dolar, Irak’a 91 milyon dolar, İngiltere’ye 67 milyon dolar, Hollanda’ya 59 milyon dolar olmak üzere 171 ülkeye ihracat gerçekleştirdik" dedi.


Uçak, 1 Ocak-28 Ağustos döneminde en çok ihraç edilen ürünlerin kurutulmuş domates, meyve kabukları, meyve suları ve konsantreleri, sular ve gazlı içecekler, turşular, domates salçası, konserve sebzeler olduğunu sözlerine ekledi.

"Kadın girişimcilerimizin her zaman arkasındayız"
Uçak, "Pandemide bile artan ihracatımız ve başarımız birleştiren, bir ve beraber kılan, kaynaştırarak, ortak akıl ile oluşturduğumuz stratejimizdeki kazanımlarımızın sonucudur. Özellikle kadın girişimcilerimizi gıda sektöründe yönetici olarak görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak kadın girişimcilerimizin her zaman arkasındayız. El ele omuz omuza çok güzel işler başaracağımızdan şüphemiz yok. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Ziyaretin ilk durağında Turgutlu’da Türkiye’nin önemli konserve ihracatçılarından bir firma vardı. Heyet, firmanın fabrika müdürü Tolga Selim Kağan ile yaklaşan turşu sezonuyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Genç kadın girişimcisi Öznur Yılmaz da, ziyaret edilen isimler arasındaydı. Yılmaz, kendi markalarıyla yurt dışına açılmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.
Ziyaretin bir diğer durağı da, konserve sektörünün tecrübeli bir firmasının sahibi Cihangir Hür oldu. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tesisi ziyaret eden heyet, firmanın sektöre ilişkin beklentilerini dinledi.
Son olarak kuru meyve ile dondurulmuş meyve ve sebze sektörünün önemli ihracatçıları arasında yer alan bir firmanın sahipleri Niyazi Memur ve Safa Memur ile gündemdeki gelişmeler konuşuldu.

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