Yaş meyve sebzecilerden depremzedelere yardım eli

Türkiye’de lojistik altyapısı en güçlü sektörlerden biri konumunda olan yaş meyve sebze sektörü, soğuk zincire uyumlu araçlarıyla Türkiye’nin dört bir tarafındaki yardım malzemelerini deprem bölgelerine naklediyor.

Türkiye, 7,7 ve 7,6’lık şiddetteki iki depremle yıkılırken, lojistik ihtiyacı hat safhaya çıkmış durumda. Taze meyve sebze sektörü lojistik üstünlüğünü depremzedeler için harekete geçirdi. “Tekrar küllerimizden doğma vakti” diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze meyve sektörü olarak Türkiye’nin dört bir tarafından deprem bölgesine ulaştırmak için seferber olduklarını kaydetti.

"Aktif görev alıyoruz"

Deprem bölgesindeki ihtiyaçların AFAD tarafından listelendiğini ve kamuoyu ile paylaşıldığını aktaran Uçak, “Bölgemizdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, ihtiyaçları temin ediyor. Bu ihtiyaçların doğru ve hızlı bir şekilde depremzede vatandaşlarımıza ulaşması için biz de aktif görev alıyoruz. Tüm lojistik imkânlarımızı, illerden gelen talepler ışığında deprem bölgesine yardımları ulaştırmak üzere görevlendirdik. Bu bölgelerden toplanan yardım malzemelerini AFAD’ın yönlendirmesiyle 10 ilimize ulaştırıyoruz. Gece gündüz demeden bölgedeki kardeşlerimizin hizmetinde, devletimizin emrindeyiz” diye konuştu.

"30 milyon TL’nin üzerinde kaynak topladık"

Sektörün lojistik imkânlarını seferber etmenin yanı sıra, hızlı tüketime uygun gıda maddelerini deprem bölgesindekilere ulaştırdıklarını vurgulayan Başkan Uçak, “Türkiye genelinde tüm ihracatçı birliklerimizin 30 milyon 500 bin TL’lik kaynağını Ticaret Bakanlığımızın onayı ile deprem bölgesinde kullanılmak ve depremin yaralarını sarmak üzere çalışmalara başladık. İzmir Valiliğimizin onayıyla başlattığımız ’İzmir Yardıma Koşuyor’ isimli yardım kampanyasında da kısa sürede 30 milyon TL’nin üzerinde kaynak topladık. Bu kaynakla prefabrik evden jeneratöre; bebek mamasından uyku tulumuna; ısıtıcılardan gıdaya; kefenden tabuta; iş makinelerinden kıyafete, binlerce kalem ürünü temin edip kara, hava ve deniz yoluyla deprem bölgelerine gönderiyoruz. Depremin yaraları sarılana kadar seferberliğimiz sürecek” diyerek sözlerini noktaladı.