Yaş meyve sebze ve mamulleri sektöründe ihracat rekoru kıran ihracatın yıldızları ödüllerine kavuştu
Ege Yaş Meyve İhracatçıları Birliği, 2020 yılında yaptığı 1 milyar 40 milyon dolarlık 54 yıllık tarihinin en yüksek ihracat rakamına en büyük katkıyı sağlayan ihracatın yıldızı 40 firmayı ödüllendirdi. EYMSİB 2021 yılında da ihracat rekoru kırmayı hedefliyor.
Ege Yaş Meyve İhracatçıları Birliği, 2020 yılında yaptığı 1 milyar 40 milyon dolarlık 54 yıllık tarihinin en yüksek ihracat rakamına en büyük katkıyı sağlayan ihracatın yıldızı 40 firmayı ödüllendirdi. EYMSİB 2021 yılında da ihracat rekoru kırmayı hedefliyor.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" ve 2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurulu bir arada gerçekleştirildi.
İzmir Kaya Termal Oteli'nde düzenlenen genel kurulda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemiye rağmen 2020 yılında ihracat rekoru kırdıklarını belirterek, “Birliğimizin 54 yıllık tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat barajını aştık. 1 milyar 40 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Bu ihracata 587 milyon dolar katkı sağlayan 40 üyemizi ödüllendiriyoruz. Bu rekorda katkısı bulunan tüm üyelerimizi yürekten kutluyorum” dedi.
2021 yılında da ihracat rekoru kıracağız
“Ben değil biz olacağız, her zaman diri olacağız”, “Birlikte çalışarak, ihracatımızı arttıracağız” “Tüm ilgili kişi-kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak akıl üreteceğiz” sözleri doğrultusunda çalıştıklarını ve bundan sonrada aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Uçak, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Yaşanan sorunlar diyalog ile çözüldü, devam eden sıkıntılar çözülmeye çalışılıyor. Çok zorlu geçen 2020 yılını ve 2021’in ilk çeyreğini geride bıraktık. 2021 yılı ilk çeyreğinde ihracatımızı yüzde 11'lik artışla 213 milyon dolardan, 237 milyon dolara taşıdık. 2021 yılı sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracağımıza inancımız tam."
Pandemi sebebiyle ihracatta yaşanan sıkıntıları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TİM Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarıyla gerçekleştirilen diyalog sayesinde hızla atlattıklarını anlatan Uçak, pandemi döneminde çözüme kavuşturdukları sorunları şöyle özetledi; "Salgının hemen başında sirke imalatçılarının; Hammadde olarak kullandıkları ve ülkemizdeki şeker fabrikaları tarafından tahsis edilen alkolde yaşanan sıkıntı ile ilgili büyük uğraş verdik. Konserve üretiminde kullanılan sirke üretimine öncelik verilmesini sağladık. Yaptığımız görüşmelerle Rusya’ya domates ihracat kotası 250 bin tona yükseldi ama hala yeterli değil. Aldığımız habere göre kotanın 300 bin tona çıkarılmasını Rusya Tarım Bakanlığı istiyor. Kuru domatesimizin Avrupa Birliği’ne ihracatında uygulanan kotanın arttırılması için yoğun çaba gösteriyoruz, umuyorum önümüzdeki dönemde önemli gelişmeler kaydedebiliriz. Rusya’ya domates ve biber ihracatında yaşanan analiz sorununun çözümü için uğraş gösterdik ve sorunu çözmeyi başardık. Bu başarıya katkı sağlayan Sayın Bakanlarımıza, TİM Başkanımıza ve Bürokratlarımıza sektörümüz adına teşekkür ediyoruz."
Yaş meyve sebze ihracatçılarının devam eden çok önemli sorunları olduğuna da temas eden Uçak, sektörün güncel sorunlarını; Suudi Arabistan’a ihracat yapılamaması, Çin’e kiraz ihracatının yasaklanması, Rusya’nın domates ihracatına kota uygulaması ve ihracat için boş konteyner bulamamak şeklinde özetledi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin devam eden projeleri hakkında da bilgi veren Uçak, "Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleriyle ilgili 2 ayrı URGE projemizin tüm onayları alındı. Proje çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bu aydan itibaren, üyelerimiz için son derece önemli olan ’Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz’ projesine başlıyoruz. Bu proje ile sanayilik ve taze sofralık biber, çilek, asma yaprağı, üzüm, sanayilik ve taze sofralık domates, hıyar, mandalina, nar, kiraz gibi ürünlerde kalıntı problemini üretim aşamasında tespit etmek amacıyla sezon başlarında 600’ün üzerinde numune alarak bölgenin haritasını çıkaracağız. Sonuçlara göre gerekli önlemleri almak için çalışacağız” diye konuştu.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2021 yılı bütçesi 10 milyon TL şeklinde belirlenirken, 2021 yılı iş programı da benimsendi.
Genel Kurulun sonunda 2020 yılında taze meyve sebze, meyve sebze mamulleri sektörlerinde en fazla ihracat yapan ilk 15'er firmaya, en fazla ülkeye ihracat yapan 7 firmaya ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ne 2020 yılında üye olan ve en fazla ihracat yapan ilk 3 firmaya ödülleri verildi.
Türkmenoğlu ve Seyyar'a özel ödül
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 1995-97 ve 1999-2014 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Mustafa Türkmenoğlu ve 2014-2018 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Rıza Seyyar'a da Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak tarafından özel ödül verildi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde ödül alan firmaların listesi aşağıda sunulmuştur.
|
EN FAZLA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN İLK 15 FİRMA
|
10 MİLYON DOLAR ÜZERİ (3 FİRMA)
|
1
|
UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUS. NAK. PLAS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|
2
|
PİA-FRUCHT GIDA LOJİSTİK VE DIŞ.TİC. LTD. ŞTİ.
|
3
|
AK-ORUÇ GIDA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|
6 MİLYON DOLAR ÜZERİ (7 FİRMA)
|
4
|
CENA DIŞ TİCARET VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş.
|
5
|
BALCI TARIM VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|
6
|
KARAALİ SENTETİK DOKUMA SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
|
7
|
TAYANÇ TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD ŞTİ.
|
8
|
ÇEKOK GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
|
9
|
AMİRAL YAŞ SEBZE MEYVE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|
10
|
ZEYPA GIDA NAKLİYE TARIM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|
3 MİLYON DOLAR ÜZERİ (5 FİRMA)
|
11
|
SEB-TAR TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
12
|
K.F.C.GIDA TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT YATIRIM A.Ş.
|
13
|
KEREM NAKLİYE TARIM GIDA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|
14
|
ANATOLİA TARIM ÜR.SAN.VE DIŞ TİC A.Ş.
|
15
|
HÜSEYİN CEYLAN SMYRNA ŞEMKİR TARIM ÜRÜNLERİ SAN. NAK. VE TİC. İTHALAT VE İHRACAT
|
EN FAZLA MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN İLK 15 FİRMA
|
25 MİLYON DOLAR ÜZERİ (6 FİRMA)
|
1
|
EURO İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
2
|
TUKAŞ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
3
|
MAPEKS GIDA VE SANAYİ MAMULLERİ İHRACAT VE TİCARET A.Ş.
|
4
|
DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|
5
|
TREKO TARIM GIDA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|
6
|
YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
|
15 MİLYON DOLAR ÜZERİ (6 FİRMA)
|
7
|
TADIMDA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|
8
|
SİBAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
9
|
K.F.C.GIDA TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT YATIRIM A.Ş.
|
10
|
LİDYA SEBZE MEYVE KONSERVECİLİK DIŞ TİCARET A.Ş.
|
11
|
NİLBATU GIDA TEKSTİL SOĞUK HAVA DEP. TAR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|
12
|
IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
10 MİLYON DOLAR ÜZERİ (3 FİRMA)
|
13
|
BURCU KONSERVECİLİK DIŞ TİCARET A.Ş.
|
14
|
ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
15
|
HEMSİ TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
|
EN FAZLA ÜLKEYE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN İLK 3 FİRMA
|
1
|
UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUS. NAK. PLAS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|
2
|
CENA DIŞ TİCARET VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş.
|
3
|
ANKA FRUCHT GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
EN FAZLA ÜLKEYE MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİREN İLK 3 FİRMA
|
1
|
DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
2
|
DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|
3
|
BURCU KONSERVECİLİK DIŞ TİCARET A.Ş.
|
3
|
TUKAŞ DIŞ TİCARET A.Ş.
|
2020 YILINDA ÜYE OLUP EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN İLK 3 FİRMA
|
1
|
DEREN FRESH TARIM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2
|
TRUAGRO TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
3
|
VS ANDROS TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
ÖZEL ÖDÜL
|
1
|
MUSTAFA TÜRKMENOĞLU
|
1
|
RIZA SEYYAR