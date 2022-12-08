Yaş meyve sebze sektöründen Kasım’da 354,9 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin Kasım ayı yaş meyve sebze ihracatının 354,9 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklarken, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik Asya’nın güneyindeki ülkelere odaklandıklarını belirtti.

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Asia Fruit Logistica Fuarı’na milli katılım organizasyonu düzenlediklerini kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, Hindistan’ın en büyük perakende zincirlerinden biri olan firmanın yetkililerini Mersin’deki ihracatçılarla bir araya getirdiklerini bildirdi.

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında ana pazarları Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğuna dikkati çeken Başkan Gürüz, yeni pazarlara ulaşmaya yönelik çalışmaları yüksek tempoda sürdürdüklerini söyledi. Başkan Gürüz, “Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak Bangkok’ta 2-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Asia Fruit Logistica Fuarı’na milli katılım organizasyonu düzenledik. 42 ülkeden 420’den fazla firmanın stant açtığı fuara, Birliğimiz organizasyonuyla katılan 12 firma, Türk yaş meyve ve sebzelerini tanıttı. Halihazırda devam eden elma ihracatının artırılmasına yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu pazarda narenciye ürünlerinde ihracatın açılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Narenciye ürün grubu içinde ilk sırada mandalina ihracatının önünün açılması sağlanırsa sektör olarak etkinliğimiz hızlanacaktır” dedi.

“Hindistan’ın Türk meyve ve sebzesine ilgisini artırmanın gayretindeyiz”

Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip Hindistan’ın da dev bir pazar olduğunun altını çizen Başkan Gürüz, bu ülkede 2022 yılının 11 ayında elde ettikleri yaklaşık 60 milyon dolarlık ihracat değerini çok daha yukarılara taşımanın gayretini gösterdiklerini belirtti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) paydaş olduğu Hindistan Özel Nitelikli Alım Heyeti etkinliğine 15 firmanın katıldığını aktaran Başkan Gürüz, “10 Kasım’da ülkemize gelen Hintli satınalmacılarla verimli B2B görüşmeleri gerçekleştirdik. Hintli ithalatçılar, Mersin ve Karaman’daki paketleme evleri ile Niğde’deki bahçeleri gezdi. Üretim, hasat ve hasat sonrası işlemler hakkında bilgiler aktardık. 20 Kasım’a kadar devam eden Hindistan Özel Nitelikli Alım Heyeti’nde yer alan satınalmacılar İzmir ve İstanbul’daki ihracatçılarımızla da görüşerek yeni ticaret köprüleri kurdular” diye konuştu.

“Narenciyedeki üretim gücümüzü ve ihracat kabiliyetimizi tanıttık”

Yaş meyve sebze ihracatında en önemli ürün grubu olan narenciyeye özel önem verdiklerini de belirten Başkan Gürüz, Mersin’de düzenlenen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’nde ve devamındaki Mersin Narenciye Festivali’nde sektörün üretim gücünü ve ihracat kabiliyetini dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellere tanıttıklarını söyledi. Bu çalışmaların yanı sıra verimli, kaliteli ve güvenli üretimi sürdürülebilir kılmak adına ortak akılla hareket etmeye büyük özen gösterdiklerini belirten Başkan Gürüz, Mersin Ticaret Borsası ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası meslek komiteleriyle istişare toplantısı yaptıklarını, yaş meyve sebze ihracatında güncel sorunlara ilişkin çözüm arayışında olduklarını söyledi. Başkan Gürüz, diğer yandan yaş meyve ve sebze ihracatında yaşanan bürokratik sorunlara çözüm getirmek amacıyla ilgili kurumların yöneticileri ihracatçı firmaların temsilcileriyle bir araya getirdiklerini aktardı.

“Kasım ayında en fazla Rusya, Ukrayna ve Romanya’ya ihracat yaptık”

Türk yaş meyve sebze sektörünün Kasım ayı ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürüz, şunları söyledi:

“Yılın 11’inci ayında 565 bin 406 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren sektörümüz, en yüksek ihracat değerlerine mandalina, limon ve üzümde ulaştı. 109,3 milyon dolarlık mandarin, 38 milyon dolarlık limon ve 28,9 milyon dolarlık üzüm ihraç ettik. Kasım ayı ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde ilk üç sırada Rusya, Ukrayna ve Romanya yer aldı. Rusya’ya 168,3 milyon dolarlık, Ukrayna’ya 23,6 milyon dolarlık, Romanya’ya 16,5 milyon dolarlık ihracata imza attık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde önemli artış sağladığımız ülkeler Katar, İsrail ve Avusturya oldu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında pozitif seyreden ikili ilişkilerle oluşan normalleşme sürecinde bu pazardaki varlığımızı da aydan aya güçlendiriyoruz.”