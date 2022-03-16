banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

Yaş meyve sebze ihracatı Şubat ayında 255 milyon doları aştı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye’nin Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 255,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ekonomi 16.03.2022, 10:57
Yaş meyve sebze ihracatı Şubat ayında 255 milyon doları aştı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye’nin Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 255,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Başkan Sin, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dolayısıyla yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve kriz sebebiyle ortaya çıkan sorunlara dair çözüm fikirleri üretmek amacıyla 10 Mart Perşembe günü Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin organizasyonuyla ihracatçı firmaların bir araya geldiği toplantıda, yaş meyve sebze ihracatında Türkiye’nin en büyük pazarının Rusya olduğunu, Ukrayna’nın ise 4’üncü sırada yer aldığını belirterek, bu iki ülke arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşın etkilerinin en aza indirgenmesi için seferber olduklarını söyledi. Başkan Sin, “Şubat ayında Rusya’ya ihracatımız yüzde 26 azalışla 58,7 milyon dolar, Ukrayna’ya ihracatımız yüzde 34 artışla 19,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu iki ülkeyle ilgili olarak ihracatçılarımızın alacaklarının temini, tedarik zinciri ve alternatif dağıtım kanalları üzerinde çalışıyor diğer yandan da pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çok yönlü araştırmalar yapıyoruz” dedi.

Yaş meyve sebze sektöründe ihracat pazarlarında tahsilat sürecinin 2-3 ay geriden geldiğini belirten Başkan Sin, “Rusya ve Ukrayna pazarlarında yerel paralarla ticaret yapmaktayız. Her iki ülkenin de para birimlerinde aşırı değer kaybetmesinden dolayı ihracatçılarımız ciddi şekilde mağdur olmuş durumda. Alacaklarımız yüzde 50’nin üzerinde eridi. Diğer yandan bazı bankalar Ruble ile işlem yapmıyor. Ruble hesabımızı ne dolara ne de başka cins paraya çeviremiyoruz. Bu durum da mağduriyetimizi daha da artırıyor. Bu sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde hareket ederek ihracatçılarımızın mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"Yeni pazar arayışlarımıza Avrupa ülkelerinde hız verdik"

Geçen yıl Türk yaş meyve sebze sektörünün 3,08 milyar dolarlık ihracatında Rusya’nın 1,01 milyar dolar değerle yüzde 33 pay aldığını, Ukrayna’nın ise 216,7 milyon dolar değerle yüzde 7’lik paya sahip olduğunu anımsatan Başkan Sin, şöyle devam etti:

“Sektör ihracatımızın yüzde 40’ını oluşturan bu iki ülkedeki savaş hali, yaş meyve sebze sektörümüzdeki tüm üretim ve dağıtım zincirini olumsuz etkiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon halinde hareket ederek üretici ve ihracatçılarımızın bu süreçten en az kayıpla çıkması için gayret gösteriyoruz. Diğer yandan yeni pazar arayışlarımıza da hız verdik. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki diğer ülkelerdeki uluslararası tedarikçilerle iletişim halindeyiz. İhracatçı firmalarımız yeni pazar araştırmaları sürecinde devlet desteklerinden daha fazla yararlandırılırsa yeni pazarlarda kalıcı ve güçlü olacağımıza inanıyoruz.”

"Sektör ihracatına yüzde 49 oranında destek veriyoruz"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak şubat ayında yüzde 18 artış ve 125,6 milyon dolar değer ile sektör ihracatına yüzde 49 oranında destek verdiklerini kaydeden Başkan Sin, şunları söyledi:

“Dünya genelinde 148 ülkeye ihracat gerçekleştiren yaş meyve sebze sektörümüz şubat ayında 539 bin 125 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdi. Bu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürünler mandarin, domates ve limon oldu. Mandarinde yüzde 38 artışla 54,2 milyon dolarlık, domateste yüzde 10 artışla 45,5 milyon dolarlık, limonda yüzde 6 artışla 33,5 milyon dolarlık döviz geliri sağladık. Şubat ayında ihracat hacminde en yüksek artışları lahana, portakal ve armutta elde ettik. Yılın ikinci ayındaki yaş meyve sebze ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde Rusya’nın ardından ikinci sırada yüzde 21 artış ve 24,7 milyon dolar değer ile Romanya yer aldı. Üçüncü sıradaki Ukrayna’yı 17,9 milyon dolar değer ile Irak ve 15,5 milyon dolar değer ile Almanya takip etti. Şubat ayında en güçlü ihracat performansı Beyaz Rusya, İsrail ve Azerbaycan-Nahçıvan pazarlarında yakaladık. Beyaz Rusya’ya yüzde 321 artışla 12,9 milyon dolarlık, İsrail’e yüzde 261 artışla 4,2 milyon dolarlık, Azerbaycan-Nahçıvan’a yüzde 134 artışla 3,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19