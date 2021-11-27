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Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
A'dan Z'ye gelen zamlar yüzünden Türkiye'nin değişmez sokak lezzetlerinden simit de "yarım" olarak satılmaya başlandı.
Ekonomi 27.11.2021, 10:56
Türkiye'de ekonomik kriz nedeniyle vatandaş temel ihtiyaçlarını bile gidermekte zorlanırken iğneden ipliğe gelen zamlar her gün yeni bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Özellikle tam simitin 3 ila 2.5 Lira arasında değiştiği ülkemizde bazı simitçilerin arabalarına durumu olmayan vatandaşların da alabilmesi için "yarım gevrek satışımız başlamıştır" yazısı astığı görüldü.