Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!

Türkiye'de ekonomik kriz nedeniyle vatandaş temel ihtiyaçlarını bile gidermekte zorlanırken iğneden ipliğe gelen zamlar her gün yeni bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Özellikle tam simitin 3 ila 2.5 Lira arasında değiştiği ülkemizde bazı simitçilerin arabalarına durumu olmayan vatandaşların da alabilmesi için "yarım gevrek satışımız başlamıştır" yazısı astığı görüldü.