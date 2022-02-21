Yapılan seçimde oylar eşit çıkıca oda başkanı kurayla belirlendi

Kilis Berberler Odası seçimlerinde 2 adayında eşit oylaması üzerine kurayla oda başkanı Mehmet Maaşoğlu seçildi.

Kilis Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu’nun 1 yıl öncesinden aday olmayacağını açıklaması üzerine oda başkanlığına Mehmet Maaşoğlu, Ahmet Geloğlu, Sevgi İçer ile Cengiz Savaş aday oldular. Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (KESOB) yapılan kongrede Divan Başkanlığına KESOB Başkanı Şevket Memiler, Divan Başkan vekilliğine Berberler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, katip üyeliklere, Osman Eray, Halil Sürmelioğlu, Hakan Gözen seçildi. Yapılan konuşmalardan sonra yapılan seçimlerde Mehmet Maaşoğlu 79 oy, Ahmet Geloğlu 79 oy, Sevgi İçer 28 oy, Cengiz Savaş 27 oy aldı. Önde olan iki adayında aynı oyu alması nedeniyle seçim kurulu tarafından kura çekildi. Kurayla Mehmet Maaşoğlu, Kilis Berberler Odası başkanlığına seçildi. Mehmet Maaşoğlu’nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu, Abidin Polat, Mehmet Bakar, Mehmet Demir, Barış Demircioğlu, Ökkeş Karaca, Mehmet Uğur Örs, Denetim kurulu üyeliklerine Sümeyra Eryılmaz, Tuğba Çiloğlu ile Cengiz Kın seçildi.

Berberler Odası Başkanı Mehmet Maaşoğlu, Sevinçliyim, çok heyecanlı olduğunu, kazanın esnaflar olduğunu söyledi.

(MAD-SD-