Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü üçüncü çeyrekte azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 8, daire sayısı yüzde 3,8 ve yüzölçümü yüzde 4,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı üçüncü çeyrek Yapı İzin İstatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 8, daire sayısı yüzde 3,8 ve yüzölçümü yüzde 4,7 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 51,7’si konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 31,8 milyon metrekare iken; bunun 16,4 milyon metrekaresi konut, 9 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 63,1 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 20,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,0 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 2,8 azaldı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 3,7 artarken, daire sayısı yüzde 0,8 ve yüzölçümü yüzde 2,8 azaldı.

Toplam yüzölçümün yüzde 58,2’si konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 27,5 milyon metrekare iken; bunun 16,0 milyon metrekaresi konut, 6,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 73,7 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 20,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.