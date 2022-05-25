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Yapi Kredi’ye 810 Milyon Dolar Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisi

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında 19 ülkeden 37 bankanın katılımı ile 810 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 810 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Ekonomi 25.05.2022, 21:46
Yapi Kredi’ye 810 Milyon Dolar Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisi

Yapı Kredi’nin 810 milyon dolarlık bu işleminde, 2021 yılında gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerinde yer alan “ESG risk yönetimi notu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temini” kriterlerine ek olarak, bankanın kapsam 1 ve 2 sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik performans kriteri de eklendi.

Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almaya devam ediyoruz.

Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda önemli bir sorumluluk aldıklarını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “19 ülkeden 37 bankanın katılımıyla sağlanan bu sendikasyon kredisi, uluslararası alanda ülkemiz ekonomisi ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin ötesinde, sürdürülebilirlik konusunda üstlendiğimiz sorumluluğa olan inancın da bir göstergesi. Yapı Kredi olarak faaliyetlerimizin uzun vadeli etkilerine odaklanarak, tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik kapsamında kurumsal politika ve stratejimizi geliştirirken ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim faktörlerinin hepsini bütüncül bir şekilde ele alıyoruz. Bununla birlikte yeşil tahviller, sürdürülebilirlik bağlantılı krediler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri gibi pek çok ürün ve hizmetimizle sürdürülebilir kalkınma sorunlarına finansal çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik girişimlerine verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek için oluşturduğumuz yol haritasının rehberliğinde, sürdürülebilir ürün portföyümüzü genişletmeye, yeşil endüstrileri güçlendirmeye, çevresel ve sosyal etkilerimizi yönetmeye devam edeceğiz.’’

Bankanın 349,5 milyon dolar ve 431,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla SOFR + yüzde 2,75 ve Euribor + yüzde 2,10 oldu. Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Bank of America, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD ve The Commercial Bank of Qatar; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America, MUFG ve Standard Chartered; aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.

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