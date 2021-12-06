banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Feribot seferlerine fırtına engeli

Yapı Kredi'den doğa dostu sürdürülebilir şube

- Banka, Yapı Kredi Leasing ve Arçelik iş birliğiyle Bodrum'daki şubesini "sürdürülebilir şube"ye dönüştürdü- Çatısına güneş panelleri kurulan sürdürülebilir şube, elektrik tüketimini yenilenebilir enerjiden sağlayacak

Ekonomi 06.12.2021, 14:18
Yapı Kredi'den doğa dostu sürdürülebilir şube

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Yapı Kredi Leasing ve Arçelik iş birliğiyle Bodrum'daki şubesini "sürdürülebilir şube"ye dönüştürdü.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, çatısına güneş panelleri kurulan sürdürülebilir şube, elektrik tüketimini yenilenebilir enerjiden sağlayacak.

Şube otoparkında bulunan elektrikli araç şarj istasyonu ve buraya tahsis edilecek elektrikli aracın enerjisi de yenilenebilir enerjiden elde edilecek. Güneş panelleri ve elektrikli araç şarj istasyonunun kurulumu, Arçelik altyapısı kullanılarak, Yapı Kredi Leasing yüzde 1 KDV avantajı ile gerçekleştirildi. Gelecek dönemde uygulamanın fiziki koşulları uygun olan farklı şubelerde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, iklim krizinin dünyayı tehdit eden en büyük risklerden biri olduğunu belirterek, bu nedenle yenilenebilir enerjiye finansman sağladıklarını ve sürdürülebilir bir dünya için bu alana yoğunlaştıklarını bildirdi.

Çatı üstü güneş enerjisi sisteminde sektör lideri olduklarını kaydeden Torun, şu açıklamalarda bulundu:

"Tecrübemize paralel şekilde uzmanlığımız da aynı oranda yüksek. Bu kapsamda Yapı Kredi Bodrum Şubesi ile iklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji kullanımına dikkat çekiyoruz. Arçelik altyapısını kullanarak hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir şubeyle finans sektöründe düşük karbon ekonomisine geçişte öncü ve örnek olmak istiyoruz. Böylece sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasını, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasını ve çevre kirliliğinin önlenmesini sağlayacağız."

Torun, elektrikli araçların kullanımını da teşvik ettiklerini, sürdürülebilirlikte kullanılan inverter, şarj istasyonu ve yağmur suyunu kullanılabilir hale getiren iyonizer makinesinin yüzde 1 KDV avantajını sektörde öne çıkarttıklarını bildirdi.

Fatih Torun, "Önümüzdeki dönemde önemi daha da artacak olan doğa dostu yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımıza dünyamız ve gelecek nesiller için devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Güneş enerjisi finansmanında büyük kolaylık sağlıyoruz"

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise çevre dostu enerji üretimi yapan solar enerji sistemlerinin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak ve gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla öncü bir rol üstlendiklerini bildirdi.

Müşterilerinin sürdürülebilir geleceğe katkı sunmasını destekleme noktasındaki hedeflerinden bahseden Dinçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedef doğrultusunda, uzman mühendislik bayilerimiz ve iş ortaklarımızla konutlardan AVM'lere, üretim tesislerinden ofislere ve otellere kadar her ölçekte proje için keşif, mühendislik, kurulum, izin süreci ve projelendirme dahil anahtar teslim kurulum hizmeti veriyoruz. Uzun ömre sahip solar enerji sistemlerinin yüksek verimle çalışması için müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yapı Kredi Leasing ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde güneş enerjisinin finansmanında büyük bir kolaylık sağlıyoruz. Solar enerjiyi tüm Türkiye'de herkese ulaştırabileceğimize olan inancımız tam."

#doğa dostu şube #Yapı Kredi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8