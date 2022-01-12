YAPI KREDİ LEASING’E 19 MİLYON EUROLUK FİNANSMAN DESTEĞİ

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye ile İtalya arasında güçlü bir ticaret bağı bulunuyor. SACE garantisi karşılığında ING Bank’tan sağladığımız uzun vadeli bu kaynağı uygun koşullarda yatırımcılara sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. SACE garantisi ile gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 19 milyon Euro tutarındaki bu anlaşma, İtalya ile yapılacak tüm yatırım malı ithalatlarında müşterilerimize uygun koşullarda kullandırılacak. Sektörün öncü ve lider kurumu Yapı Kredi Leasing olarak SACE gibi güçlü iş ortaklarıyla hareket etmeye ve farklı ölçeklerdeki tüm kurumların ihtiyaçlarını leasing yolu ile karşılamaya devam edeceğiz.”

SACE SpA Avrupa Bölge Başkanı Yeliz Tüfekçioğlu ise şunları söyledi: ‘‘Türkiye’deki finansal kurumlara ve finansal kiralama şirketlerine uzun süredir sağladığımız destek, iki ülke arasında artması beklenen ticaret hacmiyle de bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu göstermekte. Uzun süredir iş birliği içinde olduğumuz Yapı Kredi Leasing ile imzalanan bu yeni anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. SACE’nin sektöre ve süreçte yer alan İtalyan firmalarına olan desteği güçlü ve sağlam bir şekilde devam edecek.”