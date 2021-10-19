Yapı Kredi, KOBİ’lere e-ticarette destek olmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Ticimax iş birliği ile hazırlanan "E-Ticaret Paketleri" aracılığıyla KOBİ’lere e-ticaret sitesi kurulum hizmetleri için destek sunuyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre banka, KOBİ'lere e-ticaret alanında destek olmaya devam ediyor.

KOBİ’lere destek olmak için pek çok çalışmaya imza atan bankanın Ticimax ile hazırladığı “E-ticaret Paketleri”, işini e-ticaretle büyütmek isteyen KOBİ’ler için çok sayıda avantaj içeriyor.

Eko, Eko Plus, Eko Max ve E-İhracat gibi dört ayrı seçeneğin sunulduğu “E-Ticaret Paketleri” kapsamında KOBİ’ler, e-ticaret sitesi kurulumundan pazaryeri entegrasyonuna, arama motoru optimizasyonundan kargo yönetimine kadar ihtiyaç duyacakları her özelliğe kolayca ulaşabiliyor.

KOBİ’lere özel sunulan tüm e-ticaret hizmeti ve desteklerine ek olarak, paketten yararlanan Yapı Kredi müşterileri, Sanal POS’ta avantajlı fiyatlardan yararlanmanın yanı sıra 3 ay ertelemeli ve 9 taksit seçeneğine de sahip oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, son dönemin yükselen trendi e-ticarette var olmak ve buradaki işlerini büyütmek isteyen KOBİ’lere destek sunmaya devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Hayatın her alanında dijitalleşmenin etkisini görüyoruz. Birçok işin dijital ortama taşındığı bir dünyada e-ticaret KOBİ’ler için çok önemli fırsatlar sağlıyor. Biz de KOBİ’lerimize her alanda olduğu gibi e-ticarette de destek veriyoruz. 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışımızın bir sonucu olarak onlara özel birçok çalışmaya imza atıyoruz.

Son olarak Ticimax ile hayata geçirdiğimiz 'E-Ticaret Paketleri' ile KOBİ’lerin ihtiyaç duyabilecekleri çok sayıda özelliği bir arada bulmalarına imkan tanıyarak, işlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. KOBİ bankacılığı alanında öncü bir banka olarak, sunduğumuz destekleri hız kesmeden sürdüreceğiz."

