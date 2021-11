YAPI KREDİ 9 AYDA ÜLKE EKONOMİSİNE 465 MİLYAR TL KAYNAK SAĞLADI

Ülke ekonomisini ve insanını kararlılıkla desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Zorlu pandemi koşullarına rağmen, yılın ilk 9 ayında ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkıyı 465 milyar TL’ye çıkardık. Yine bu dönemde kredilerdeki pazar payımızı özel bankalar arasında yüzde 16,7’ye taşıdık. Bununla birlikte müşteri mevduatı pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 14,6 seviyesine geldi” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik alanında sektöre öncülük ediyoruz

Sürdürülebilirlik konularında uzun yıllara dayanan gelişmiş bir yönetişim modeli ve stratejiye sahip olduklarını vurgulayan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Yılın ilk yarısında, 962 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon işlemimizi yaptık. Yılın ikinci yarısında ise dünyanın önde gelen bankalarından Bank of America ile 225 milyon euro tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdik. Son olarak, yine sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı 822 milyon dolarlık yeni bir sendikasyon kredisine imza attık. Ülkemize ve Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha teyit eden ve 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığımız bu kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak. Tüm bu işlemlerde, sürdürülebilirlik alanındaki güçlü performansımızı daha da artırmaya yönelik hedefler belirliyoruz. Böylece, Yapı Kredi olarak gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu anlamda Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü verdik. Böylece iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında küresel ısınma artışını 2°C’nin, ideal olarak ise 1,5°C’nin altında sınırlayan Paris Antlaşması’nın hedefleri doğrultusunda çevreye katkıda bulunacağız. Ayrıca ülkemizden ‘1.5°C’ye Yönelik İş Hedefleri’ (Business Ambition for 1.5°C) imzalayan ilk kurum olarak bu konuda da öncü olduk” şeklinde konuştu.

Yeşil ekonomiye geçişi destekliyoruz.

Finans sektörünün yeşil ekonomiye geçişte önemli bir sorumluluğu olduğunun altını çizen Erün, şu bilgileri verdi: “İş dünyasına sağladığımız finansman kanalları dahil yeşil ekonomiye geçişi her alanda destekliyoruz . Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere, bu dönemde Green for Growth Fund (GGF) ile 15 milyon euro tutarında finansman anlaşmasına imza attık. Ayrıca çiftçiler ile tarımsal işletme kapsamındaki mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla da European Fund for Southeast Europe’dan (EFSE) 25 milyon euro tutarında kredi sağladık . Böylece bu iki kredi sayesinde reel sektörün ihtiyaç duyduğu yeşil finansmanı sağlayarak, sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini hızlandırmasına önemli bir katkı sunmuş olduk.”

Türkiye'de yeşil enerjiyi teşvik etmek için yeni bir iş birliğine imza attıklarını belirten Gökhan Erün: “İştiraklerimizden Yapı Kredi Leasing ve ana hissedarımız Koç Holding’in şirketlerinden Arçelik , sürdürülebilirlik için bir adım daha atarak, çevre dostu çatı üstü güneş enerji sistemlerine herkesin sahip olması adına güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında leasing ayrıcalıklarıyla çatı üstü güneş enerji sistemlerine erişimi kolaylaştırdık. Son olarak, iştiraklerimizden Yapı Kredi Portföy tarafından hayata geçirilen Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu ile temiz ve sürdürülebilir enerjiye dikkat çekerken, her paydaşımız için uzun dönemli değer yaratmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir finans ekseninde yeşil tahvil, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri gibi pek çok ürün ve hizmetimizle sürdürülebilir kalkınma için finansal çözümler sunuyoruz” dedi.

Dijital çözümlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz

İnsanı merkeze alan çözümlerle müşterilerinin hayatını dijital kanallarda da kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Erün sözlerine şu şekilde devam etti: ‘‘En güncel teknoloji ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Tüm bunların neticesinde mobil aktif müşteri adedimiz, 2021’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında yükseldi . Geleneksel iş yapış şekilleri, tüketici davranışları ve beklentiler hızla değişiyor. Biz de müşterilerimizin beklentilerine cevap verecek ve deneyimlerini zenginleştirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

World ile 30 yıldır kartlı ödemeler pazarına öncülük ediyoruz

Bu yıl, Türkiye’nin lider kredi kartı World’ün 30. yılını kutladıklarını hatırlatan Erün, “30 yılda World ile sektörde kredi kartı alanındaki kilometre taşlarını oluşturduk. Türkiye’deki kredi kartı pazarının mimarı olmakla kalmayıp, geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla global arenada da öncü bir rol üstlendik. Alacak bakiyesi hacminde uzun zamandır sadece Türkiye’nin değil, Kıta Avrupası’nın da en büyüğü konumundayız . 2021 yılı Eylül sonu itibariyle kredi kartı adedimiz 12,6 milyona ulaştı. Önümüzdeki dönemde de Yapı Kredi World ile kartlı ödeme pazarına öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yapı Kredi’nin 30 Eylül 2021 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

Toplam aktifler: 591,2 milyar TL Net grup kârı: 6,9 milyar TL

Toplam nakdi krediler: 336,6 milyar TL Temel bankacılık gelirleri: 16,7 milyar TL

Toplam müşteri mevduatı: 317,8 milyar TL Faaliyet giderleri: 7,2 milyar TL