Yankı, paket yemekte raf ömrünü 60 güne çıkardı

Kurulu kapasitenin yüzde 90’ı ile hizmet vererek günlük 13 bin kişiye yemek üreten Yankı Yemek & Catering A.Ş., 2020 yılında yoğunlaştırdığı Ar-Ge faaliyetleri ile raf ömrü uzun ürün ve yöntemlere odaklandı. Bu yıl hizmet ağını genişleterek perakende satışı da hedefleyen firma, 2021 sonunda yüzde 20 ila 25 seviyesinde büyüme hedefliyor.

Bursa’da Çalı Sanayi Bölgesi’ndeki modern tesislerinde sanayi tesisleri ve iş yerleri için yemek üreten Yankı Yemek A.Ş., taşımalı yemeğin yanı sıra yerinde üretim hizmeti de veriyor. Geleneksel yöntemler kullanarak üretimini gerçekleştirdiği gıdaları hiçbir kimyasal katkı kullanmadan raf ömrünü 60 güne çıkararak paket yemek ile perakende ve EDT (Ev dışı Tüketim) sektörüne de adım atmaya hazırlanıyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, pandeminin etkilerinin çok yoğun hissedildiği 2020 yılında, hızlı ve yerinde atılımlar yaparak verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

2020 yılı için yüzde 10 ila 20 seviyesinde büyüme hedeflediklerini ancak pandemi nedeniyle sadece mevcudu korumayı başardıklarını belirten Coşkun Dönmez, “2020’de enflasyon kaybı yaşadık. Bu yıl hedefimiz yüzde 20 ila 25 büyümek. 2020’nin verimsizliğini bu yıl kapatmak istiyoruz” dedi.

Yeni iş alanları geliştirmeye odaklandıklarından da bahseden Coşkun Dönmez, “Sanayinin yanı sıra zincir restoranlara ve kafelere de hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde yaptığımız çalışmalar sayesinde iki patentli ürünümüzü de bu yıl pazara sunuyor olacağız. Mühendis kadromuz ile yürüttüğümüz Ar-Ge (Araştırma ve geliştirme) faaliyetleri kapsamında, raf ömrü ve dolayısı ile son kullanma tarihi daha uzun olan ürünler üzerinde çalışıyoruz. 2020 yılında Ar-Ge faaliyetlerine odaklandık. Bu yıl da ürünlerimizi piyasaya çıkarma dönemimiz olacak. Ürünlerimizi perakendeye uygun hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.