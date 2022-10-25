Yan sanayici olmaya karar verdi, 47 ülkeye ihracat yapıyor

Karabük’te ayakkabı tabanı üzerine kurulan fabrikada yaklaşık 200 kişi istihdam edilirken, üretilen tabanlıklar 47 ülkeye ihraç ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikanın sahibi Nafiz Coşkun, 22 yıldır ayakkabı iç taban üretimi yapıyor. Türkiye’de olmayan ithal edilen ürünleri takip ederek, onları üreten Coşkun, kurdukları iş sayesinde Karabük’te yaklaşık 200 kişinin istihdamına katkı sağlarken 47 ülkeye de ihracat yapıyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Nafiz Coşkun, ayakkabı işiyle uğraşırken en çok parayı malzemeye verdiklerini fark ettiğini belirterek, “Yan sanayici olmak daha iyi dedim. Yan sanayici her zaman imalatçıdan daha iyidir. O yan sanayici olmazsa üretim olmayacağı için her zaman daha karlı iş yapar ve rahat hareket eder. Yan sanayici olmaya karar verdim. Yurt dışına gittim” dedi.

Almanya, İtalya, Fransa ve Slovenya giderek 2-3 yıl içerisinde oralarda dünyanın meşhur bilinen ayakkabı malzemesi satan 14 firmanın Türkiye mümessilliğini aldığını ifade eden Coşkun, “Onların mallarını getirip satmaya başladık. Onları getirirken bunları Türkiye’de üretebilir miyiz diye düşündüm. İthal etmek sürekli olmaz. Ayakkabı tabanı da bu fikirlerden biriydi. Bunu İspanyadan getirdik, sattık” ifadelerini kullandı.

Coşkun, ayakkabı tabanı satışında büyük potansiyel olduğunu görünce İspanya’daki arkadaşlardan destek isteyip Türkiye’de üretmeye karar verdiğini söyledi.

“Türkiye’de ilk iç tabanı yapan vardı ama çok basit şekilde yapıyorduk” diyen Coşkun, "Farklı versiyonlarını, Avrupa’da yapılıp Türkiye’de yapılamayan farklı modellerini yapmaya başladık. Oradan da bir isim yaptık” ifadelerine yer verdi.

2011 yılında Karabük’e yatırım yapmaya karar verdiğini kaydeden Coşkun, “Organize Sanayi’de kiralık bir yer tuttuk. Orada eleman yetiştirdik. Onları yetiştirdikten sonrada 2014’de yatırım yapmaya karar verdik. Buranın arsasını aldık. 2015’te de inşaatı bitirdik. Bundan sonra da ilave ederek aşağı yukarı 8 bin metrekare kapalı alana yaklaştık. Daha da büyütme şansı var ama artık çocuklar idare edecek” diye konuştu.

’Ayakkabı iç tabanı Avrupa’da çok önemli’

İç tabanın öneminin bilinmediğini aktaran Coşkun, “Avrupa’da, Amerika’da bu kültür çok yaygın. Eğer yere doğru basmıyorsanız uzun dönemde dizde, belde ağrılar, bel fıtığı gibi rahatsızlıklar oluyor. Bunun bütün sebebi yere dengeli bir şekilde basmamaktır” şeklinde konuştu.

Ayakkabı tabanı ihracatını 47 farklı ülkeye yaptıklarını da anlatan Coşkun, şunları söyledi: “Bunlar içerisinde çalıştığımız İtalya ve Avrupa markaları var. İtalya’yı özellikle söylüyorum. Çünkü İtalya dünya gündemini, modellerini oluşturan, modayı belirleyen bir ülke. Orada müşterilerimiz var. Ürettiğimizin yüzde 50’sinden fazlası ihracata gidiyor. Yüzde 50’si de iç piyasaya hitap ediyor.”