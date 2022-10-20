Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi aronyadan yapılan ürünler tanıtıldı

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, ‘İpek Yolunda Bir Akşamüstü Molası’ sloganıyla 1. Aronya Günleri etkinliği düzenlendi.

Yürüyen Köşk’te yapılan etkinlikte, Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi aronyadan yapılmış pasta, helva, magnolia, cupcake, aronya kurabiyesi çayı ve şerbetinin yanı sıra üreticiler tarafından hazırlanan aronya marmelatı, sirkesi, şampuanı ve sabunu gibi birbirinden farklı ve sağlıklı ürünler vatandaşlara tanıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, programda yaptığı konuşmada aronya üretimine katkı sunanlara teşekkür ederek, “Aronya her eve lazım olan bir üründür. Aronya, Yalova’nın Türkiye’de tanıtımında öncü olan bir üründür. Yalova’nın tarımsal anlamda ilk coğrafi işaretli ürünümüzdür. Aronya hepimiz için bir sağlık ürünüdür. Tanıtımında, üretiminde, yeni Ar-Ge çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bununla ilgili bir kooperatif kuranlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

‘Aronya, süper antioksidan bir meyve’

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Vefik Arıca da, aronya ile ilgili çalışmaları takip ettiğini söyledi. Ürünün yurt dışında iyi kullanıldığını belirten Arıca, “Yalova’da ve Türkiye’de yeni olan bir olay. Özellikle çocuğu veya torunu olanlar bilir. İlk kreşe başlandığında yılda ortalama 10 kere enfeksiyon geçirirler. Antibiyotik bitmeden 10 gün sonra bir daha hastalanırlar. İlk yıl böyle geçer, ikinci yıl 8’e düşer, üçüncü yıl 6’ya düşer ve böyle devam eder. Vücut bu duruma alışır. Kuzey Amerika’da aronya ile ilgili bir çalışma yapılmış. Bu ilk yıl çocuklardaki 10 ila 12 arasındaki enfeksiyon 6’ya düşürülmüş. Tabii ki sıfırlamıyor. Biz vücudu enfeksiyonlara karşı sıfırlamayı arzu etmiyoruz, vücut buna alışacak. Özellikle okula yeni başlayanlar çocuklarda aronyayı öneriyoruz” diye konuştu.

Programda, aronya uzmanları ve yetiştiricileri de konuşma yaptı. Yalovalı yerel ses sanatçı Ali Çolakoğlu da konuşma yaparak lenf kanserini aronya ile yendiği ifade etti.

Programa; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek ve aronya üreticileri ile vatandaşlar katıldı.