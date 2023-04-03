Yalovalı çiftçilere 112 ton sera naylonu dağıtıldı

Yalova’da Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi Projesi çerçevesinde çiftçilere 112 ton sera naylonu dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende çiftçilere sera naylonu dağıtımı gerçekleştirildi. Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Yalova İli Plastik Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi’nin 7 milyon liralık bütçesinin yüzde 50’sinin bakanlık, yüzde 25’erlik kısmının ise İl Özel İdaresi ve çiftçi katkı payı olmak üzere toplam 7 milyon lira olduğunu söyledi. 223 üreticiye yaklaşık 360 dekarlık alanda kullanılacak 112 ton sera naylonu dağıtımı yaparak bütçenin 5.8 milyon lirasının kullanıldığını kaydeden Parıldar, “Bütçenin kalan kısmını ise ikinci etapta kullanacağız. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2 milyon 911 bin 220 lira, İl Özel İdaresi 1 milyon 455 bin 610 lira ve üretici katkı payı olarak 1 milyon 455 bin 610 TL olmak üzere toplam 5 milyon 822 bin 440 lira tutarında sera örtüsü dağıtmış olacağız. Çiftçilerimizin faaliyetlerini daha güvenli yapmaları için de üretim alanlarını TARSİM sigortası yaptırmaya davet ediyorum” diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise Yalova’nın topraklarında üretimden verim almak, kazanmak adına Tarım İl Müdürlüğü ile 4 yıldır çok güzel çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bu anlamda ciddi tarımsal desteklerimiz var. Ben de tabi bir köy çocuğuyum, dolayısıyla köylerimizde tarım gelişsin, bereketlensin, tarımdan para kazanılsın diye uğraşıyoruz. Bu proje kullandığımız en yüksek bütçeli proje oldu. İnşallah çiftçilerimiz faydalanırlar ve bundan ciddi gelir elde ederler” dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise tarımda Yalova’nın markalaşmış ürünlere sahip olduğuna vurgu yaptı. Tarım arazilerinin azlığına da dikkati çeken Büyükgümüş, şöyle konuştu:

“Bizim çok büyük tarım arazilerimiz yok ama Yalova’nın her köşesinde, her bölgesinde farklı alanlarda markalaşmış, tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya açılan kapılarımız niteliğinde ürünlerimiz var. Son dönemde yaptığımız çalışmalarla, özellikle kivide coğrafi işaret almamız, aronyada coğrafi işaret almamız, Yalova kıvırcığını ırk olarak tescil ettirmemiz, kentimizde hem hayvancılık alanında hem tarımın çeşitli alanlarında markalaşmamız, ürettiğimiz ürünlerin katma değerini artırmak bakımından çok değerli çalışmalar oldu.”

Konuşmaların ardından sera naylonları çiftçilere teslim edildi. Törene Vali Muammer Erol da katıldı.