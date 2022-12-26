Yalovalı arıcılar bal sirkesi üretimine başladı

Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) katkılarıyla üretilen bal sirkesinin satışına başlandı.

Kentteki arı yetiştiricileri tarafından kurulan birliğin hazırladığı Yalova Bal Sirkesi Projesi, MARKA tarafından desteklendi. Proje çerçevesinde Yalova’da üretilen balardan sirke üretimine başlandı. Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Alaybeyoğlu, vatandaşlara sağlıklı bal sirkesine ulaştırmak ve arıcılara yeni bir gelir kapısı olmasın için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Sirke hakkında bilgi veren Alaybeyoğlu, “Sadece bal ve su. Gıda mühendisimizin denetiminde izinli, belgeli laboratuvar ortamında tahlilleri yapılarak üretilmiş bir bal sirkesi. İçinde kimyasal olmayan sadece baldan üretilen bir sirke. Bugün piyasada satılan sirkelerin yüzde 85’inde kimyasallar mevcut. Örneğin marketten reçel alıyorsun yıllar kristalize olmuyor. Evde yaptığın reçel kristalize oluyor. Sirkede doğal olarak bir sirke” ifadesini kullandı.

Birlik tarafından üretilen sirkeyi vatandaşların gönül rahatlığıyla tüketebileceğini anlatan Alaybeyoğlu, “Halkımızın sağlığı için baldan sirke ürettik. Bu Marmara Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle oldu. Şimdi yeniden bir proje daha yaptık. Projemiz de inşallah geçecek. O proje ile üyelerimiz için ekipman kuracağız” ifadesini kullandı.