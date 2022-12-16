Yalova’dan 11 ayda 441 milyon dolarlık ihracat

Yalova’da 2022’nin ilk 11 ayında yapılan ihracat 441 milyon 129 bin dolara ulaştı.

Kentte 2021 yılın ilk 11 ayında gerçekleşen 813 milyon 955 bin dolarlık ihracat, 2022’nin aynı dönem aralığında yüzde 45,8 düşerek 441 milyon 129 dolar oldu. Şehirde bu yılın ocak ayında 6 milyon 422 bin, şubatta 35 bin 619 bin, martta 39 milyon 794 bin, nisanda 123 milyon 245 bin, mayısta 43 milyon 908 bin, haziranda 13 milyon 980 bin, temmuzda 10 milyon 528 bin, ağustosta 5 milyon 737 bin, eylülde ise 28 milyon 334 bin, ekimde 126 milyon 31 bin, kasımda ise 7 milyon 632 bin dolarlık ihracat yapıldı. 359 milyon 762 bin dolar ile gemi ve yat sektöründe en çok ihracat yapıldı.

Tersanelerin gerçekleştirdiği ihracatı, 23 milyon 167 bin dolar ile kimyevi madde ve mamulleri sektörü takip etti.

Ocak-eylül döneminde madencilikte 15 milyon 416 bin, tekstilde 5 milyon 518 bin, elektrik-elektronik sektöründe 5 milyon 856 bin, otomotiv endüstrisinde 4 milyon 850 bin, süs bitkileri sektöründe ise 4 milyon 744 bin dolar ihracata ulaşıldı.