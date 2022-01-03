banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yerli aşı TURKOVAC'ın etkinlik sonuçları açıklandı
Yerli aşı TURKOVAC'ın etkinlik sonuçları açıklandı
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Lionel Messi korona virüse yakalandı

Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve meyve satıldı

Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinden 2021 yılı itibariyle 45 bin 107 ton yaş sebze ve meyve satışı yapıldı.

Ekonomi 03.01.2022, 16:59
Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve meyve satıldı

Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinden 2021 yılı itibariyle 45 bin 107 ton yaş sebze ve meyve satışı yapıldı.

Toplam 24 esnafın yer halde en çok satış aralık ayında yapıldı. Aralık ayında toplam 6 bin 971 ton yaş sebze ve meyve tüketildi. Aralık ayını 5 bin 445 ton ile temmuz, 5 bin 125 ton ile de haziran ayı takip etti. En az tüketim yapılan ay ise 2 bin 102 ton ile ocak ayı oldu.

Çevre ilçelere de hizmet verildiğini belirten Yaş Sebze ve Meyve Hali Müdürlüğü yetkilileri, “Belediyemize ait olan toptancı halimizde amacımız sebze ve meyve ticaretini kaliteli, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapıyoruz. Amacımız üreticiler ve tüketiciler ile bu mesleği edinenleri eşit ve dengeli şekilde korumaktır. Bu ilkelerimizle geride bırakmış olduğumuz 2021 yılı içinde halimizden toplam 45 bin 107 ton yaş sebze ve meyve satışı yapılmıştır. Toptancı halimizden yapılan satışlar sadece bulunduğumuz ile değil çevre ilçelere de yapılmaktadır. Karamürsel, Orhangazi, Gemlik ve İznik gibi yakın ilçelere de hizmet vermekteyiz. Yapmış olduğumuz bu hizmetle sadece kendi ilimizin değil çevre ilçelerin de ihtiyacını karşılıyoruz. Kontroller çerçevesinde 6 bin 852 aracın hal giriş çıkışı, 4 bin 842 ürününü künye denetimi ve bin 254 araç ise yol kontrollerinde denetlendi. Yapılan denetimlerde yaş sebze ve meyvelerin alış, satış fiyatlarının bulunduğu künye kontrollerini yapılarak künyesiz (kayıt dışı) ürün satışı yapanlar hakkında cezaî müeyyide uygulandı” dedi.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 18 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8