Yalova balı coğrafi işaretle tescillenecek

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, ilde üretilen kestane ıhlamur balının coğrafi işaret çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, ‘Arı olmazsa hayat olmaz’ sloganı ile kentte bal üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu yıl bal üretiminde önemli bir miktarda artış yaşandığını söyleyen Parıldar, kentte arıcılığın önemli bir noktada olduğunu belirtti. Yaklaşık 30 bin kovanın bulunduğu Yalova’da birliğe kayıtlı 300

arıcı ile bal üretiminin yapıldığına dikkati çeken Parıldar, "2021 yılında da 315 tonluk bir bal üretimimiz gerçekleşti. 2022 yılında hamdolsun güzel bir sezon geçti. Arıcılar adına, bal üretimi adına çok verimli ve güzel bir sezon geçti. Şu anda tahmini olarak ifade edebilirim ki, 400 tonların üzerinde bir bal üretimi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Parıldar, bu sene sezonun güzel ve uzun sürmesi nedeniyle geçmiş yıllarda Yalova’nın ardından Trakya’ya giden arıcıların Yalova’da kaldığını ifade etti.

Yalova balı için coğrafi işaret çalışması

Yalova’da kivi, aronyadan sonra bal için de coğrafi işaret çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Parıldar, kentte üretilen balın farklı olduğu iddiasıyla başvurularını yaptıklarını belirtti. Başvurunun yakın zamanda sonuçlanacağını söyleyen Parıldar, “Biz bal üretirken de bizim balımız farklı diyoruz. Biz Yalova’yız, farklı üretiriz, kaliteli, önemli, özel üretiriz. Bu anlamda da Yalova balının, Yalova kestane ıhlamur balının coğrafi işaret çalışmalarında sona geldik. İnşallah yakın zamanda çalışmalarımız değerlendirilecek. Uygun görüldüğü takdirde Yalova kestane ıhlamur balını da raflarda coğrafi işaretli olarak Yalova adıyla üreticiden tüketiciye sunulur vaziyete getirmek hedefimiz. Onda da sona geldik. İnşallah yakın zamanda bunun coğrafi işaretli diye haberini birlikte yaparız” dedi.

Balda yüzde 83-84’lere varan kestane oranı

Tescil çalışmalarında belli analiz sonuçlarının ortaya koyulduğunu anlatan Parıldar, şöyle konuştu:

“Yapmış olduğumuz analizler neticesinde de Yalova’mızda üretilen balımızdaki kestane oranı yüzde 80’lerin üzerinde çıkıyor. Yüzde 83-84’lere varan analiz sonuçlarımız var. Bu da bizim neden Yalova balını, Yalova kestane balını tescil etme isteğimizi tamamlayıcı unsurlarından birisi. Kestane oranımız yüksek, ıhlamur oranı sofra tüketimi için çok daha kıvamlı hale getiriyor. Diğer kestane balı üretilen yerlerden de bu manada farklı olduğumuzu iddia ediyoruz. İddia etmekle yetinmiyoruz, analizlerle de bunu ortaya koyuyoruz.”

“Yalova balı insanı boğmaz”

Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Alaybeyoğlu ise, birliklerinde balın 850 gramının 300 liradan satışa sunulduğunu söyledi. Bu yılki rekoltenin arıcıları sevindirdiğini ifade eden Alaybeyoğlu, “Son 7-8 yılın en yüksek rekoltesini yakaladık. Ballarımız çok güzel, çok temiz. Birliğimizde satılan ürünlerimiz tahlilden geçmiştir. Hepsi etiket altındadır. Halkımıza daha güzel, kaliteli ürünler yedirmek için uğraşıyoruz. Coğrafi işareti aldığımız zaman dünyada tescillenmiş olacağız. Bizim için çok değerli bir şey olacak. Yalova’mızın balı yemesi, tüketmesi çok değerli, çok güzeldir. İnsanı boğmaz, sıkmaz. Mesela Karadeniz’de üretilen bal da çok değerlidir ama bizim balımız gibi kahvaltıda rahat tüketemezsiniz. Onun için biz biraz daha rahatız bu konuda. Halkımız çok çabuk alışıyor. Çok da güzel satış yapabiliyoruz” ifadesini kullandı.