Yalancı bahara aldanan fındık için üreticilere sigorta uyarısı

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, yaşanan iklim değişikliklerinin fındık için büyük bir tehlike arz ettiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üreticiler açısından iyi olmadığını belirtti.

Şahin yaptığı açıklamada, ‘’Bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor hatta son 30 yılın en kurak ocak ayını yaşıyoruz. Soğuk geçmesi beklenen kış aylarında adeta yalancı bir bahar yaşıyoruz. Bu durum fındıkta püs ve olgunlaşmanın daha erken tarihte oluşmasına neden oluyor. Normalde mart ayının ortalarında gerçekleşen doğum işlemi, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar nedeniyle neredeyse kış ortasında yaşanacak gibi görülüyor. Yaşanan sıcaklıklar normal değil. Bu zamanda kar yağışıyla toprak su, fındıkta soğuklanma ihtiyacını karşılaması gerekirdi. Ancak görülüyor ki yalancı bahara aldanan fındıkta karanfiller erken açtı bu da risk demektir” dedi.

Kış ortasında açan karanfillerin hem rekolteyi hem de randımanı etkileyeceğini de belirten Şahin, “Fındığın döllenebilmesi için erkek ve dişi organların aynı dönemde olgunlaşarak açması gerekmektedir. Bu zamanda açan karanfiller zirai don olmasa bile yeterince tozlaşma olmadığı için döllenemeyecektir ve bu da fındığın iyi olgunlaşmaması yani randıman kaybı anlamına gelmektedir. Diğer taraftan ise zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Şayet mart ayında sıcaklıklar mevsim normallerine dönerse, fındıkta don riski oldukça yüksek. Bu nedenle üreticilerimiz devlet destekli bitkisel ürün sigortasını kesinlikle yaptırmalılar. Bu şekilde yaşanabilecek olası don tehlikesine karşı üreticilerimiz kendilerini güvence altına alabilirler" ifadelerini kullandı.