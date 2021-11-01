Yağmurlu hava semt pazarlarını olumsuz etkiledi

İstanbul’da başlayan yağmur, semt pazarlarını olumsuz etkiliyor.

Günlük sebze ve meyvelerin geldiği semt pazarları, etkisini gösteren yağışlardan olumsuz etkilendi. Yağışlı havadan dolayı pazarlar boş kaldı. Ürün azlığından dolayı fiyatlarda da artış bekleniyor.

Yağmurun devam etmesiyle ilerleyen günlerde fiyatların artacağını söyleyen esnaf Beşir Berk, “Hava güzel olursa müşteriler gelir, hava kötü olursa müşteriler pazara fazla uğramıyor. Taze mal almak isteyen müşteri yaz kış demeden pazarlara gelmesi lazım. Yağmur yağmaya başladı. Bu şekilde yağmur yağmaya devam ederse sebze fiyatları yükselir. Kıvırcığın kasası 25-30 lirayken yağmurla beraber kasası 40 TL’yi görür. Pırasa şuanda 6 TL yağmurla beraber 7 TL’ye yükselir. Ispanak 5-6 TL yağmurun etkisiyle beraber 7 TL olur. Yağmur yağdığı zaman çiftçiler tarlaya fazla girmez ve ürün toplanamaz buda sebze fiyatlarını yükseltir” dedi.

Yağmurlu hava semt pazarlarını etkiledi

Yağmurlu günlerde pazarda pek hareketlilik olmadığını ve fiyatlarda yükselme olduğunu belirten Volkan Yaman, “Sıcak günlerde Pazar hareketli oluyor fakat yağmur yağdığında müşteri gelmiyor. Cherry domates 15 TL, normal domates 5 TL. Yağmur çok yağmaya başladığı zaman fiyatlar yükselir. Ürünlere En az 2-3 TL zam gelir. Yağmurla beraber domates 5 TL iken 7 TL olur. Salatalık fiyatı 6 TL iken 10 TL olur” şeklinde konuştu.

Yağmur yağdığında sebze ve meyve fiyatları artıyor

Yağmur yağdığında meyve ve sebzelerin toplanamadığını belirten Mücahit Dilmaç, “Yağmur yağdığı zaman müşteri pazara pek uğramıyor, genelde alışveriş yapmak için akşam saatini bekliyorlar. Mandalinanın kilosu 4-5 TL, elma 5 TL, armut 7 TL, üzüm 8 TL. Yağmur yağınca meyve yerinde toplanamıyor bu da bazı ürünlerin fiyatlarını arttırıyor. Bunun nedeni işçiler yağmurda çalışmıyor ve ürün az toplanıyor bu da fiyatları etkiliyor” ifadelerini kullandı.