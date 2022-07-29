Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Yozgat’ta, ekim alanı geçen yıla oranla 4.5 kat artan yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor.

Yozgat’ta bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi tarafından yüzde 75 hibe tohum desteğiyle üretim alanı ciddi miktarda artan yağlık ayçiçeğinde üreticiler, yağışların da etkisiyle yüksek verim bekliyor.

Yeşil mercimekten nohuta, buğdaydan arpaya kadar çok sayıda hububatın yetiştiği Yozgat’ta alternatif olarak yetiştirilen yağlık ayçiçeği, şimdilerde çiftçinin vazgeçilmez ürünü haline geldi. Geçen yıl 28 bin 700 dekara ekilişi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği ekimi bu yıl 4.5 kat daha artarak 130 bin dekara yükseldi.

Ekiliş alanında artış yaşanan ayçiçeği bozkırı sarıya boyadı. Sarının farklı tonlarıyla ilgi çeken ayçiçeği tarlaları, kente özellikle gün doğumu ve batımında ayrı bir güzellik katıyor.

“Yüksek verim bekliyoruz”

Bu yıl ilk defa yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirdiğini söyleyen çiftçi Sinan Şahingöz, “Çekirdek ekimi işine biz çok sıcak bakmıyorduk. Geçen sene verimli olduğunu gördük. Biz de bu sene tercih ettik çok güzel oldu. 200 dekar ektim, 200 kilogram kadar verim bekliyorum. Yağışlarımız da çok oldu. Rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz, yüksek verim bekliyoruz” dedi.

“Yağışlar verimi artıracak”

Devletin verdiği hibe desteğiyle köylerinde bu yıl 15 dekar alana yağlık ayçiçeği ektiklerini belirten çiftçi Mikail Avcı, “Devletimiz özel idarenin de katkılarıyla bize tohum verdi. Devletimizin katkısıyla ekimlerimizi yaptık. Şayet devletimiz daha çok destek verirse bize inşallah bu sene ektiğimiz 15 dönüm alanın 30 dönüme çıkacağına inanıyorum. Çünkü çiftçinin en güzel aldığı ürün bu. Bu yıl yağışları tam vaktinde aldığımız için çok yüksek verim bekliyoruz. Geçen yıl çok kurak geçmesine rağmen 80-100 kilogram arasında ürün almıştık. Ama bu sene 200-250 kilogramın altında verim beklemiyoruz. Çünkü yağışlar çok güzel geçti, çok güzel verim bekliyoruz şu anda” şeklinde konuştu.

“Alternatif ürün olarak ayçiçeğini tercih etmiştik”

İç Anadolu Bölgesi’nde de yağlık ayçiçeğinin rahatlıkla yetişebildiğini söyleyen Avcı, “Alternatif ürün olarak ayçiçeğini tercih etmemizin nedeni bunun maliyetinin çok düşük olması. Buğdaya, nohuta göre ayçiçeğinin tohumu ucuz hem de maliyeti düşük. Gübre derdi yok, hesaplı. Onun için verimde yüksek, parası da iyi inşallah bu yılda daha iyi görüntü var. İnşallah bu yıl çiftçi daha çok para kazanır, daha çok yer eker de dışa bağımlılıktan kurtuluruz. Bu vesile ile İç Anadolu Bölgesi’nde de yağlık ayçiçeği olmaz diyen arkadaşlar da görsün, demek ki oluyormuş. Bu sene yağ sıkıntımız inşallah olmayacak. Devletimiz bize destek olduğu müddetçe biz de bu şekilde ekeriz ve daha kaliteli ürünler yetiştiririz, ülkemize katkımız olur. Beklentimiz çok büyük” ifadelerine yer verdi.

“Ekiliş alanı bu yıl 130 bin dekara çıktı”

Yozgat’ta yağlık ayçiçeği ekiliş alanının bu yıl 130 bin dekar alana yükseldiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, “Yozgat hububatta, yemeklik dane baklagilde üretimde de ekilişte de ön sıralarda. Biz il ve ilçe müdürlüklerimizle yaptığımız çalışmalarla hububata stratejik ürün olarak yağlık ayçiçeğini dahil etmek için çalışmalarımıza son iki yıldır devam ediyoruz. Bu yıl 3. defa tohum dağıttık sezon olarak. Bakanlığımızın uygulamış olduğu yüzde 75 hibe destekli yaklaşık 30 bin dekarlık ekiliş bizim dağıttığımız tohumlarla oldu. Geçen yılın 28 bin 700 dekarlık ekim kadar sadece tohum dağıttık. Üreticilerimizin kendi ektikleri ile beraber bu sene 130 bin dekarlara çıktık. Yağlık ayçiçeğinde tam ekim sezonu ile beraber yağışlarla birlikte bereketli bir sezona bu güne kadar geldik” dedi.

“Yağlık ayçiçeği üretiminde üst sıralarda yer alacağız”

Özkaya sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Bundan sonra da arazide sürvey çalışmaları gerçekleştiriyoruz, il ve ilçe müdürlüklerimizle, teknik ekiplerimizle ekipler kurduk. Hafta sonları da dahil yağlık ayçiçeklerine üreticilerimizle beraber adeta gözümüz gibi bakıyoruz. Yerinde her gün kontrolleri yapılıyor. Şu anda gidişat güzel. İnşallah Yozgat hububatta nohutta, mercimekte olduğu gibi yağlık ay çiçeğinde de ön sıralara gelecek. Geçen sene üretim olarak 27. sıralardaydık bu yıl hedefimiz ilk ona girmek. Bu tür çalışmalarımız devam edecek.”