Yabani cevizler ekonomiye kazandırılıyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz Ziraat Odası tarafından yabani cevizler aşılanmaya başladı.

Kabadüz Ziraat Odası yabani cevizleri aşılayarak ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Kabadüz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Baş, ilçe genelinde vatandaşların talepleri doğrultusunda yabani cevizleri aşılama yaptıklarını söyledi. Amaçlarının cevizlerin aşılanarak ekonomiye kazandırmak olduğunun altını çizen Baş, "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık kapsamında soğuk hava depolarında muhafaza edilerek saklanan chandder cevizi aşı kalemleri yabani cevizlere aşılamaya başladık. Buradaki amacımız verimi düşük kalitesi ise kötü olan yabani cevizleri bol, verimli ve kalitesi yüksek ceviz ağaçlarını dönüştürmek. Bunu başardığımız zaman ekonomiye katkı sağlanış olacak. Cevizlerinin aşılatmak isteyen vatandaşlarımızın odamıza müracaat etmeleri yeterli olacaktır" dedi.