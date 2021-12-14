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Yabancıya konut satışından çifte rekor geldi

- Yabancılara ocak-kasım döneminde 50 bin 735, kasımda ise 7 bin 363 konut satılırken, bu alanda hem yıllık hem de aylık rekor kırıldı- GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal:- "2022 yılı için yabancıya satıştan elde edilecek geliri 7,5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Son gelişmelerle bu rakamı 10 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettik"- Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün:- "Antalya'da 10 bin barajı ilk kez aşıldı. Kasımda 1.917 adetle tüm zamanların en yüksek aylık rakamını gördük"- "(Konut üretiminde betona alternatif ürünlerin tercih edilmesiyle) Yıllık bazda 100 bin adetlere ulaşmamız uzun sürmeyecektir"- Bahaş Holding Üst Yöneticisi Abdüssamet Bahadır:- "Önümüzdeki dönemlerde uygulanacak doğru strateji ve desteklerle bu rakamların çok daha yukarılara ivmeleneceğine inanıyoruz"

Ekonomi 14.12.2021, 13:20 14.12.2021, 13:26
Yabancıya konut satışından çifte rekor geldi

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Yabancılara yapılan konut satışında kasımda tüm zamanların hem yıllık hem de aylık rekoru kırıldı.

AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, yabancılara yapılan konut satışı kasımda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Bu rakam tüm zamanların yıllık rekoru olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 6 bin 630 ile eylülde görülmüştü.

Ocak-kasım döneminde yabancılara satılan konut adedi ise yüzde 39,4 artışla 50 bin 735 olarak gerçekleşti. Böylece, daha 11'inci ayda tüm zamanların yıllık rekoru görüldü. Bundan önceki yıllık rekor 2019'da 45 bin 483 olarak gerçekleşmişti.

Yılın 11 ayında en çok konut 23 bin 169 adetle İstanbul'dan satılırken, onu 10 bin 557 ile Antalya, 3 bin 183 ile Ankara, 2 bin 213 ile Mersin izledi.

Söz konusu iller arasında 1.000 adet barajını geçen illerden Yalova'da 1.582, Bursa'da 1.435, İzmir'de 1.171, Sakarya'da 1.062 konutun yabancılara satışı gerçekleşti.

- İlk üçte İran, Irak ve Rusya var

Ocak-kasım döneminde Türkiye'den en çok konutu 8 bin 594 adetle İranlılar alırken, onu 7 bin 622 ile Iraklılar, 4 bin 494 ile Rus vatandaşları izledi.

Afganistanlılar 2 bin 508, Almanlar 2 bin 62, Kazakistan vatandaşları 1.808, Kuveytliler 1.528, Azerbaycan Türkleri 1.325 adet konut aldı.

ABD vatandaşları bu dönemde 1.265 adet konut yatırımında bulunurken, onları 1.169 adetle Yemenliler, 1.146 ile Filistinliler, 1.075 ile Ukrayna vatandaşları takip etti.

- "2022'de yabancıya satıştan elde edeceğimiz geliri 10 milyar dolara yükselttik"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2021 yılı için öngörülen 50 bin adetlik satış hedefinin 11 ayda geçildiğini belirterek, bu gelişmenin oldukça pozitif bir hava oluşturduğunu söyledi.

Akbal, "2022 yılı için yabancıya satıştan elde edilecek geliri 7,5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Son gelişmelerle bu rakamı 10 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettik." dedi.

Gelecek yılın heyecanlı olacağını ve yeni rekorlara ulaşabileceklerini dile getiren Akbal, "Yabancıya gayrimenkul satışı hizmetinin 'hizmet ihracatı' kapsamında değerlendirilerek desteklenmesi gündemde. Bu gelişme 2025'te yıllık 20 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatı hedefi koyan sektörümüzü destekleyen bir güç olacak." diye konuştu.

Akbal, doların değerlenmesinin ardından yabancıların yatırımlarını ve portföylerini çeşitlendirmesini beklediklerini ifade ederek, Körfez ülkeleriyle kuvvetli ilişkilerin kurulmasının bu bölgedeki yatırımcıların gayrimenkul piyasasıyla daha yakından ilgilenmelerini sağlayabileceğini, Türkiye'nin uluslararası dijital göçebeler için rakip pazarlara kıyasla birçok alanda avantaj sunduğunu anlattı.

Yabancıların Türkiye'den aldıkları konuta ödedikleri ortalama tutarın temmuz-eylül döneminde 196 bin doları aştığını ifade eden Akbal, "2022 yılı için hedefimiz 200 bin doların üzerinde bir sepet fiyatıyla seneyi tamamlamak olacak." diye konuştu.

- "Antalya 10 bin barajını aştı"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise Türkiye'nin yabancılara konut satışında emin adımlarla ilerlediğini belirterek, bu alanda 50 bin barajının aşıldığını, yıl sonunda ise 56-57 bin rakamlarını beklediklerini söyledi.

Yabancılara konut satışında ilk 2'de yer alan Antalya'nın bu alanda ilk kez 10 bin barajını geçtiğini dile getiren Özgün, "Son yıllarda 10 bin olarak belirlediğimiz hedefi sonunda aştık. 11 ayda 10 bin 557'ye ulaşıldı. Yıllık rekor kırıldı. Kasımda 1.917 adetle tüm zamanların en yüksek aylık rakamını gördük. Yıl sonunda 12 bin adede ulaşacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

- "Yıllık 100 bin adetlere ulaşmamız uzun zaman almayacaktır"

Selman Özgün, küresel salgın sonrası hem ülkemize hem de Antalya'ya artan ilginin devam edeceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin rakip ülkelere göre sunduğu avantajlar, döviz kuru açısından uygun fiyatlar, sunduğu eşsiz fırsatlar ülkemizi bir adım öne çıkarıyor. Burada daha önce belirttiğimiz onlarca sebebi sayabiliriz. Ülkemiz cazibesini hiçbir zaman kaybetmeden sürdürecektir. Konut üretiminde yaşanılacak bir anlayış değişimiyle birlikte betona alternatif ürünlerin tercih edilmesi, yeşile ve doğaya saygı çerçevesinde konut inşa etmemiz özellikle üst gelire sahip yabancıları da cezbedecektir. Böylece yıllık bazda 100 bin adetlere ulaşmamız uzun sürmeyecektir."

- "Yabancıya satışta yeni rekorlar bekliyoruz"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da yabancıya satışta yıl sonu hedefinin şimdiden aşıldığını belirterek, burada yeni rekorlar beklediklerini söyledi.

Ham madde fiyatlarının kontrol edilmesinin ve yatırımcılara yeni finansman modelleri sunulmasının sektörü rahatlatacağını dile getiren Özyurt, bu sayede üreticilerin önünü daha rahat göreceğini, sektörün ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini anlattı.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da geçen yıl 40 bin 812 adet olan yabancılara satışın 51 bine yaklaştığını, bunun sevindirici ve moral verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Bahadır, "Yabancıya yıllık 50 bin adetlik konut satış hedefini şimdiden aştık. Önümüzdeki dönemlerde uygulanacak doğru strateji ve desteklerle bu rakamların çok daha yukarılara ivmeleneceğine inanıyoruz. Yabancıya satışların ihracat olarak kabul edilmesi ve döviz sağlayan faaliyet şeklinde değerlendirilmesi sağlanabilirse o zaman sözünü ettiğimiz ivmelenme sürekli hale gelecektir." diye konuştu.

#Faruk Akbal #GİGDER #Helmann #Selman Özgün
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