“Yabancıya konut satışında ‘Golden Visa’ hamlesi doğrudan yatırımı artırır”

Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımı artırmak ve özellikle Avrupa ile adil rekabet için ‘Golden Visa’ hamlesinin stratejik olduğu vurgulandı. Türkiye’de bir yabancı konut almak için ortalama 245 bin 800 dolar yatırım yapıyor.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği’nin (GİGDER) AGS Global Araştırma iş birliğiyle hazırladığı yabancıya konut satış endeksi GİGDEKS’in Temmuz-Eylül 2022 dönemine ilişkin araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre, Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımı artırmak ve özellikle Avrupa ile adil rekabet için ‘golden visa’ hamlesinin strtejik olduğu vurgulandı. Bugüne kadarki en yüksek katılımla gerçekleşen GİGDER araştırmasına göre; GİGDER üyelerine ‘Golden Visa programı yabancı yatırımcıya satışları artırır mı?’ sorusu yöneltildi. Sektör temsilcilerinin yüzde 77,1’i böyle bir program sayesinde satışların yükseleceğini, ülkeye doğrudan yatırımın artacağını vurgularken, sadece yüzde 5’i temsil eden üyeler etkisi olmaz değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlık için konut yatırım bedelinin 400 bin dolar olduğu Türkiye’de GİGDEKS verilerine göre, bir yabancı konut almak için ortalama 245 bin 800 dolar yatırım yapıyor. Bu ortalamaya göre belirlenecek bir Golden Visa şartları ile ülkede bu seviyede bütçe ile daha fazla doğrudan yatırım geleceğini vurgulayan GİGDER Yönetim Kurulu Üyesi Bayrak Tekçe, “Bu hamle ile dünyanın birçok yerinde yatırım yapan insanları ülkemizin değerli bir alternatif olduğunu görmesini sağlayabiliriz. Bu önemli nitekim ülkemizde konut yatırımı yapan yabancılar iki önceki çeyreğe göre 60 bin, bir önceki çeyreğe göre 30 bin dolar daha fazla ödüyorlar. Ayrıca ülkemize ev almak için gelen yabancıların yarısı ‘dijital göçebe’. Yılda 200 bin dolara yakın para kazanan bu kesim, vatandaşlık bedeli kadar yatırım yapmadan golden visa seçeneğini veya dijital göçebeler için vize seçeneğini değerlendirmek istiyor. Bu düzenlemede verilecek teşviklerle, ülke olarak Hırvatistan, Portekiz, İspanya, Çekya gibi ülkelerde daha keskin rekabet edebiliriz. Ülkemize gelen milletleri de daha çok çeşitlendirmiş oluruz” açıklamasında bulundu.

“Son çeyrekte yabancıya satışlar artacak”

3’üncü çeyrek için yabancıya satışın azalacağı yönünde görüş bildirmiş üyeler, son çeyrekte ise umutlarını tazeledi. Üyelerin yarısı son çeyrekte yabancıya satışların artacağı yönünde görüş bildirdi. İlk çeyreğe bakılınca toplamda 50 bin konut satıldı. Bunların 9 bin 300 adetten fazlasını Ruslar aldı. Bu ilginin devam edeceğini kaydeden Tekçe, “Nitekim Ruslar 2015’te 25 milyar dolara yakın yurtdışında emlak edinmişti. Uluslararası emlak komisyonculuğu şirketi Tranio tarafından yapılan bir araştırmaya göre Rus vatandaşlarının yurtdışındaki gayrimenkul talebi bu sene üçüncü çeyrekte 2021’in aynı dönemine göre yüzde 84 oranında keskin bir şekilde artmış durumda. Yine Savills’e göre de 2022’nin ilk yarısının sonuçlarına göre, Ruslar bir yıl öncesine göre yurtdışından üç kat daha fazla gayrimenkul satın alıyor. Öte yandan son göç verilerine göre, hazır varlıkları 1 milyon dolardan fazla olan Rusların yaklaşık yüzde 15’inin 2022 yılı sonuna kadar başka ülkelere göç etmesi bekleniyor. Emlak talep eğiliminde Ruslar için şu an Türkiye lider. Türkiye’yi Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Yunanistan, İspanya ve Gürcistan takip ediyor. Bu sene toplamda belki de yurtdışında 30 milyar doları aşan bir emlak alımına ulaşacak Rusya’yı iyi okumak, iyi takip etmek gerekiyor” dedi.