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Yabancıya konut satışı hareketlendi!

Yabancılara gayrimenkul satışının önünün açılmasının ardından geçen 8 yıllık sürede İstanbul'dan 83 bin 815 adet, Antalya'dan 51 bin 845 adet, Bursa'dan 11 bin 895 adet konut satıldı

Ekonomi 29.01.2021, 12:37
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Yabancıya konut satışı hareketlendi!

Türkiye'de yabancılara konut satışının önünün açılması sonrası 2013-2020 döneminde yabancıların aldığı ev sayısı 220 bin 351 adede ulaştı.

TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, yabancılara konut satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası'nın yürürlüğe girmesi sonrası 2013'ten bu yana Türk vatandaşı olmayanlara yapılan ev satışında hareketlilik yaşanıyor.

Aradan geçen 8 yılda satılan konut sayısı 220 bin adedi aşarken, özellikle son 3 yılda hareketlilik arttı. Bu süreçte en yüksek rakam 45 bin 483 adetle 2019'da görülürken, geçen yıl salgının etkisiyle 40 bin 812'ye geriledi.

Satış rakamı 2018'de 39 bin 663, 2017'de 22 bin 234, 2016'da 18 bin 189, 2015'te 22 bin 830, 2014'te 18 bin 959, 2013'te ise 12 bin 181 adet olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞTA LİDER İL İSTANBUL'DA RAKAM 84 BİN ADEDE YAKLAŞTI

Bu süreçte en çok konut satılan şehir 83 bin 815 adetle İstanbul oldu. Toplam satıştan yüzde 38 pay alan İstanbul, 2015'te Antalya'dan aldığı liderliği bir daha bırakmadı. Kentin toplam satıştan aldığı pay geçen yıl yüzde 47'ye kadar yükseldi.

İlk 2 yılı zirvede geçirdikten sonra ikinciliğe gerileyen Antalya'da ise yabancılara 8 yılda 51 bin 845 konut satışı gerçekleşti. Söz konusu sürede satışların yüzde 23,5'i bu ilden yapıldı.

En çok konut satışı gerçekleşen ilk 10 il listesinde 6 şehir 8 yıl üst üste yer aldı. Bunlardan Bursa'da 11 bin 895, Ankara'da 10 bin 1, Yalova'da 9 bin 354, Sakarya'da 6 bin 352 adet konut satıldı.

Geçen sürede Aydın, Muğla ve Mersin 7 kez listede yer alırken, Trabzon ve Samsun da son yıllarda ön plana çıkmaya başladı.

6 YILDA IRAKLILAR 33,5 BİN, İRANLILAR 18,5 BİN ADET KONUT ALDI

TÜİK'te yer alan 2015-2020 dönemi uyruklarına göre satış istatistiklerine göre, zirvede Iraklılar yer aldı.

Son 6 yılda Türkiye'den en çok konut alanlar 33 bin 544 adetle Iraklılar olurken, onları 18 bin 464 adetle İranlılar, 13 bin 540 adetle Suudi Arabistan vatandaşları ve 12 bin 859 ile Ruslar takip etti.

Söz konusu sürede en çok konut alan ilk 20 millet listesine giren Kuveytliler 10 bin 898 adet, Afganistanlılar 9 bin 143 adet, Almanya vatandaşları 7 bin 209 adet, İngilizler 6 bin 391 adet, Ürdünlüler 5 bin 109 adet konut aldı.

Türkiye'den gayrimenkul yatırımı tercih eden Mısırlılar 3 bin 753 adet, Kazakistanlılar 3 bin 743 adet, Ukrayna vatandaşları 3 bin 711 adet, İsveçliler de 3 bin 384 adet konut edindi.

Bu sürede bazı yıllarda listeye giremese de Yemen, Filistin, Lübnan, Libya, ABD ve Çin vatandaşları da en çok konut alanlar arasında kendine yer buldu.

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