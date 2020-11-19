Yabancıların alımı 3 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 13 Kasım haftasında 294 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Aynı dönemde 614 milyon dolar ile Ocak 2019'dan bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdiler.

Hisse senetleri ve Devlet İçi Borçlanma Senetlerinde toplam rakama bakıldığında ise 908 milyon dolar ile yabancıların alımının (Ağustos 2017) üç yılın zirvesinde gerçekleştiği görülüyor.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 Kasım'da Murat Uysal TCMB başkanlığından alınarak yerine eski maliye bakanlarından Naci Ağbal atandı. Sonrasında ise Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Hafta başında yerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Lütfi Elvan atandı.

Ayrıca geçen haftaki yoğun ekonomi gündeminin ardından beklentiler bankanın politika faizinde güçlü bir artırımına gideceği yönündeydi. Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni döneme ilişkin mesajları da piyasanın faiz artırımı beklentilerini güçlendirmişti.

Merkez Bankası, yeni Başkan Naci Ağbal'ın ilk toplantısında politika faizini yüzde 10.25'ten yüzde 15 seviyesine çıkardı. Banka tüm fonlamanın haftalık repodan yapılmasına karar verdi.

Yurtiçi yerleşiklerin Döviz mevduatları 1.5 milyar dolar arttı

Merkez Bankası’nın haftalık açıkladığı verilere göre yurtiçi yerleşiklerin yabancı para cinsi mevduatı geçen hafta 1.5 milyar dolar artarak 225.75 milyar dolara yükseldi.

Altın harici döviz mevduatları 738 milyon dolar artış kaydetti.