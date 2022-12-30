Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Taşınmaz edinimine dayalı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin başvurularda şartlar yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak” dedi.

Yabancılara vatandaşlıkta şartlar değişiyor. Taşınmaz edinimine dayalı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin başvurularda şartlar yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yabancı kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla taşınmaz satın aldığı ancak aranılan şartların tam olarak sağlanamamasının tespiti nedeniyle mağduriyet oluşmaması için yeni düzenlemeler büyük önem taşıyor. 2023 başından itibaren taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin tapu işlemlerinde bir takım yasaklama, kısıtlama ve şartlar getirildi” dedi.

Usul ve esaslar tekrar düzenlendi

İlgili düzenlemenin Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yapıldığını ifade eden Özelmacıklı, “Yeni düzenleme ile artık taşınmazın hisseli olarak edinimi ile vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkün olamayacak. Satış vaadine dayalı olarak yapılan başvurularda Yönetmelikte aranılan tutarın tek sözleşme ile sağlanması aranacak. Yani birden fazla satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve aranılan tutarın karşılanmadığı durumlarda kalan miktarın satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanması mümkün olamayacak” diye konuştu.

İpotekli satışlar kaldırılıyor

Özelmacıklı, “Gene düzenlemeler çerçevesinde yabancı gerçek kişilerin satın aldıkları taşınmaza ilişkin ödeme yükümlülüklerini kanuni ipotek yoluyla sağlamaları mümkün bulunmuyor ve bu bakımdan vatandaşlık edinimine de konu edilemiyor. Devre mülk olarak tapu sicilinde kayıtlı haklar, taşınmaz edinimi yolu ile Türk vatandaşlığı kazanımına da konu edilemeyecek. Vekâleten yapılacak işlemlerde de vekâletname ile taahhüt belirtmesinin tesisine ilişkin açık yetki verilmesi gerekiyor” dedi.

Taraf şartları detaylı olarak takip edilecek

Gerek yabancı gerekse de Türk vatandaşlarında alınan taşınmazlar çerçevesinde de ek düzenlemeler olduğunu belirten Özelmacıklı, “Satışa veya satış vaadine konu taşınmazın, tapu sicilinde yabancı kişiler ve alıcı yabancı gerçek kişinin Türk vatandaşı olan birinci derece akrabaları adına kayıtlı olmaması gerekiyor. Eser sözleşmeler dışında, satış veya satış vaadine konu ikinci el taşınmazın, herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından son üç yıl içinde Türk vatandaşı veya şirketine devredilmiş olmalı” şeklinde konuştu.