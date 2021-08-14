Yabancılar üç buçuk yılda Türkiye’de 128 bin konut satın aldı

Türkiye göçmen akışını tartışmaya devam ederken, yabancılara satılan konut sayıları dikkat çekiyor.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, Türkiye'de 250 bin dolar ve üstü değerde gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık verilmeye başlandı.

TÜİK verilerine göre, bu düzenlemenin ardından geçen yaklaşık üç buçuk yıllık sürede yabancılar Türkiye'de toplamda 128 bin 234 adet konut satın aldı.

250 bin dolar düzenlemesi öncesindeki üç buçuk yılda yabancılara 66 bin 508 konut satılmıştı.

7 AYDA YABANCILAR 25 BİN KONUT ALDI

2021 yılının ilk 7 ayında yabancılara satılan konut sayısı 25 bin 310 oldu.

2020'de yabancılara toplamda 41 bin 298 adet konut satılırken, 2019'da rakam 45 bin 967 ile rekor kırmıştı.

Rakam, 2018'de 40 bin 44, 2017 yılında 22 bin 428, 2016'da 18 bin 391 olmuştu.

IRAKLILAR BİRİNCİ SIRADA, AFGANLAR YÜKSELİŞTE

Söz konusu 3,5 yılda Türkiye'de konut alan yabancıların ülke uyruklarına bakıldığında, ilk sırada 21 bin 340 konutla Iraklılar yer aldı.

17 bin 589 konutla İranlılar ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 8 bin 949 konutla Ruslar üçüncü sıraya yerleşti.

Afganlar da bu dönemde 6 bin 438 konutla üst sıralarda yer aldı.

Afganlar 2021 yılının ilk 7 ayında 1506 konutla dördüncü sırada yer aldı.

YABANCILAR KAÇ MİLYAR DOLAR ÖDEDİ?

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 250 bin dolara vatandaşlık düzenlemesi sonrasındaki üç buçuk yılda yabancılar Türkiye'de net 14 milyar dolarlık gayrimenkul satın aldı.

Bu rakam, konutun yanı sıra yabancıların satın aldığı diğer taşınmazları da içeriyor.

Yıllık olarak bakıldığında, yabancıların gayrimenkul alımları 2018'de 5,9 milyar dolarla zirveye çıktı.

YABANCI YATIRIMIN BÜYÜK KISMI GAYRİMENKULE

2019'da 5 milyar dolar olan rakam, 2020'de 4,4 milyar dolar oldu. 2021 yılının ilk 6 ayında ise rakam 2,4 milyar dolar olarak açıklandı.

Türkiye'ye son üç buçuk yıllık dönemde toplamda net 17 milyar dolarlık net yabancı doğrudan yatırım girişi olurken, bu rakamın 14 milyar dolarla yüzde 82,3'lük oranla büyük kısmını gayrimenkul yatırımları oluşturdu.

Kaynak: sozcu.com / Emre Deveci