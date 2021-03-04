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Yabancılar Türk kuru incirine bayılıyor

Cennet meyvesi olarak tanımlanan kuru incirden 2020/21 sezonunda elde edilen ihracat geliri yüzde 2’lik artışla 158 milyon dolara ulaştı.

Ekonomi 04.03.2021, 14:41
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Yabancılar Türk kuru incirine bayılıyor

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirde sevindirici bir diğer gelişme ise ortalama ihraç fiyatının artışında yaşandı. Bütün Kuru incir, 2019/20 sezonunda ortalama 4 bin 30 dolara ihraç edilmişken, 2020/21 sezonunda 4 bin 245 dolara müşteri buldu. 

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye 30 Eylül 2020 tarihinde başlayan 2020/21 sezonunda 27 Şubat 2021 tarihine kadar geçen sürede 158 milyon dolarlık kuru incir ihraç etmeyi başardı. 2019/20 sezonunun aynı döneminde Türkiye’nin kuru incir ihracatı 155 milyon dolar olmuştu. 

Türkiye, 2019/20 sezonunda 26 Eylül 2019 - 27 Şubat 2020 döneminde 43 bin 415 ton kuru incir ihraç etmişken, 2020/21 sezonunda 42 bin 707 ton kuru incirin dış satımını gerçekleştirdi.

2020/21 sezonunda Türkiye’nin kuru incir rekolte tahmininin 85 bin ton olduğu bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2019/20 sezonunda 90 bin ton olan kuru incir rekolte tahminindeki düşüşe rağmen ihracat rakamlarında gerileme yaşamadıklarını, bütün kuru incirde ortalama ihraç fiyatında da dolar bazında yüzde 5’lik artış sağladıklarını kaydetti. 

Kuru inciri ‘Prestij ürün’ olarak tanımlayan Celep, “Tarım ve Orman Bakanlığımız, ihracatçılarımız ve üreticilerimiz kuru incirin daha katma değerli ihraç edilmesi için güç birliği yapıyoruz. Dünya genelinde emtia fiyatlarında artış var. Dünya Sağlık Örgütü, kuru inciri sağlıklı gıdalar listesine almış durumda. Kuru incir, pandemi döneminde insan vücudunda bağışıklık sistemini güçlendiren gıda maddelerinin başında geliyor. Mevcut şartlar kuru incirimize talebi arttırıyor ve kuru incir ihraç fiyatlarındaki artışın da sürmesini bekliyoruz” diye konuştu.   

Kuru inciri en çok Almanya, Fransa ve ABD talep etti

2020/21 sezonunun başladığı 30 Eylül 2020 tarihinden 27 Şubat 2021 tarihine kadar geçen sürede Türkiye’den en çok kuru incir talebi Almanya’dan geldi. Almanya’ya yüzde 9’luk artışla 24 milyon 163 bin dolarlık kuru incir ihraç edildi. 

Fransa ise; geçen sezon 20 milyon 799 bin dolar olan Türk kuru inciri ithalatını yüzde 8’lik artışla 22 milyon 522 bin dolara taşıdı. 

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle ABD’de sürdürdüğü TURQUALITY Projesi kapsamında kuru meyve ürünleriyle ilgili yaptığı Hibrit Tadım etkinliği meyvelerini vermeye başladı. Türkiye’den ABD’ye yapılan kuru incir ihracatı 2020/21 sezonunda yüzde 19’luk artışla 15,9 milyon dolardan 18,9 milyon dolara yükseldi.

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