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Yabancılar ticaret yapmaya Türkiye’ye geldi

YABANCILAR TİCARET YAPMAYA TÜRKİYE’YE GELDİ

Ekonomi 13.10.2020, 15:04
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Yabancılar ticaret yapmaya Türkiye’ye geldi

Pandemi nedeniyle ara verilen ticari fuarlar, yeniden yüz yüze gerçekleştirilmeye başlandı. Fiziki olarak düzenlenen 33’üncü Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech 2020’ye yurt içinden ve yurt dışından ilgi oldukça yüksek oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ticari fuarlar yeniden başladı. Yeni normalin ilk yüz yüze fuarlarından WoodTech 2020 33. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı, pandemiye karşı alınan önlemlerle 10 Ekim 2020 Cumartesi günü İstanbul’da kapılarını ziyaretçilerine açtı. 14 Ekim’e kadar ziyarete açık olan fuarda, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak hareket ediliyor. Bunların yanı sıra fuar alanına girenlerin ateş ölçümü yapılıyor ve HES kodu istenerek kontrol ediliyor.

50 ülkenin iş insanları buluştu

Fuara yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi oldukça yüksekti. WoodTech 2020’de Almanya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn ve Türkiye dahil 8 ülkeden 79 firma ve firma temsilciliğinin 19 farklı ürün grubunda yer alan ürünleri sergileniyor. Fuar, açıldığı günden bugüne 50 ülkeden ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaret eden ülkelerin başında ABD, Almanya, Bulgaristan, Rusya, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkeleri bulunuyor. Mobilya, orman ürünleri, makine, inşaat, hırdavat, nalburiye ve kimya firmalarının temsilcilerinin yanı sıra ilgili alandaki mühendisler de fuarı ziyaret ediyor. Yeni pazarlara açılmak isteyen sektör temsilcilerinin de takip ettiği WoodTech Fuarı; Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna olmak üzere 11 ülkeden, Tüyap davetlisi olarak gelen alım heyetlerini katılımcılarıyla buluşturuyor.

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