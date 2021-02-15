Yabancılar, koronaya rağmen Türkiye’den konut almaya devam ediyor

Bodrumu çok sevdiler

Yabancıların Türkiye’de konut alımından en çok ilgi gösterdiği ilçelerden biri de Bodrum. Kışa rağmen nüfusu üçe katlanan ilçede İlçede gayrimenkulden otele, hastaneden hizmet sektörüne farklı alanlarda birçok yatırım devam ediyor. Bodrum’a artan ilgide son aylarda ilçeyi tercih eden dünyaca ünlü isimlerin de etkisi büyük oldu.

Nüfusu üçe katlandı

Pandemi sürecinde kalabalıklardan uzaklaşmak isteyen insanların Bodrum’da yaz-kış yaşamaya başladığını belirten Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp “170 binlerde olan nüfus artık 540 binleri aşmış durumda. Yazlık olarak kullanılan evler kışın da dolu. Bunun dışında ilk defa Bodrum’da gayrimenkul alanların sayısı da yükseldi” dedi.

5 milyar doları aştı

Bireysel ilginin dışında büyük çaplı yatırımcıların da gayrimenkulden otele, hastaneden hizmet sektörüne farklı alanlarda devam eden birçok projeyi Bodrum’da hayata geçirdiğinin bilgisini de veren Alp, “Bodrum’da Başta gayrimenkul olmak üzere tüm sektörlerde bu süreçte projeler başladı. Farklı alanlardaki yatırımların toplam 5 milyar doları aştı” diye konuştu.

Turizmde lider

Yapılan yatırımlar arasında dünyaca ünlü markaların da bulunduğuna dikkat çeken Alp, “Bodrum lüks turizmin dünyadaki sayılı destinasyonlarından biri olmaya aday. Son dönemde dünyanın çok prestijli markaları tarafından otel ve restoranlar açıldı, birçok yatırım yapıldı. Bunda uluslararası marinalara sahip olmasının da etkisi büyük” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü isimler geliyor

Yaz, kış fark etmeksizin Bodrum’a dünyaca ünlü isimler tatil ya da yatırım amacıyla geldiğini aktaran Şule Alp “Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Uzakdoğulu milyarder Victor Hwang gibi dünyaca ünlü zengin isimlerin yazın tercihi Bodrum oluyordu. Ancak şu an kış olmasına rağmen birçok dünyaca ünlü isim gelmeye devam ediyor. Bu isimlerin bazıları gemilerini demirliyor bazıları ise ilçede gayrimenkul satın alıyor. Son olarak Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in Bodrum’dan yazlık aldığı biliniyor. Ayrıca son aylarda Rus milyarder Roman Abramoviç ve Katar Kraliyet Ailesi’nin de tercihi Bodrum oldu. Bu isimlerin ilçeye gösterdiği ilgi dünyanın farklı ülkelerinden yatırımcıları Bodrum’a çekiyor” diye konuştu.

Lüks projeler yapılıyor

Son dönemde ilçede yapılan lüks projelere yabancılar tarafından büyük ilgi gösterildiğini belirten Şule Alp, BESA Grup’un Bodrum’daki projeleri hakkında da bilgi verdi. Alp, “Toplamda 150 dönüm arazi üzerinde toplam 310 adet villa ve rezidanstan oluşan, Hilton Grup’un üst segment markası Curio’nun 85 odalı otelinin yer aldığı The BO Viera projesi hayata geçirilecek. Arazinin eğimi çok başarılı kullanılarak hiçbir evin manzarasının kapanmayacak şekilde tasarlandı. Proje içerisinde restoran, cafe, süpermarket, deniz taksi, 1.2 kilometrelik çok uzun bir sahil şeridi de yer alıyor. Bunlar dışında konut sahipleri kreş, temizlik, çamaşır vb. tüm hizmetleri de alabilecek” dedi.

12 ay yaşanacak

Projenin özellikle de 12 ay Bodrum’da yaşamak isteyenler tarafından tercih edildiğini dile getiren Alp şunları söyledi: “Yerden ısıtmaya kadar tüm detaylar mevcut. Havadan, karadan ve denizden ulaşılabiliyor. The BO Viera projesinde hayatın başlaması ile birlikte yeşil alan sulamasının deniz suyunu tatlı suya çevirerek yapılması planlanıyor. Ayrıca araziden çıkan taşlar, evlerin dış cephesinde kullanılıyor. İlk etabın satışlarının yüzde 95’i tamamlanmış durumda. Diğer etapların satışlarına başlandı. Teslim tarihi 2023 olarak belirlenen projede 2+1’den 5+1’e kadar değişen konutların fiyatları 3.950.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.”