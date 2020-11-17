Yabancılar konut yatırımlarında Türkiye’den vazgeçmiyor

Araplar başta olmak üzere bir çok ülkeden yatırımcı Türkiye’de konut satın alıyor.

Türkiye, yabancı gayrimenkul yatırımlarının güvenli limanı olmaya devam ediyor. Yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine artış gösterirken, hali hazırda yatırım yapan yabancılar da Türkiye yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle göreceli bir durgunluk yaşayan gayrimenkul sektörüne yabancı yatırımcıların ilgisini de değiştirmedi. Arap yatırımcılar başta olmak üzere bir çok coğrafyadan yatırımcılar Türkiye’de konut sahibi olmaya devam ediyor.

Türkiye’de 15 markalı konutun proje danışmanlığını yapan Temeltaş Proje Geliştirme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Temeltaş, “Türkiye’nin son yıllarda yabancı gayrimenkul yatırımcılarının ilgisinin çok yüksek olduğu bir ülke olarak hepimizi heyecanlandırıyor. Türkiye bölge ülkeleri arasında ekonomik gelişme açısından kendinden söz ettirmeyi başarırken, tarihi ve güncel kültürel değerleriyle ilgi odağı olmaya da devam ediyor ”dedi.

“Vatandaşlık meyvelerini veriyor”

Türkiye’ye yatırım yaparak ülke vatandaşı olmak için başlatılan girişimlerin meyvelerini verdiğini belirten Temeltaş, “Körfez ülkeleri başta olmak üzere son yıllarda çok daha farklı ülkelerden gayrimenkul yatırımı yapan yabancı yatırımcıların Türkiye’de yatırımlarından vazgeçmeyi düşünmedikleri, tersine ülkede yatırımlarını daha da artırdıklarını söyleyebilirim” dedi.

“Ekonomi güven veriyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı ekonomi ve hukuk alanında topyekün bir seferberliğin başlatılmasının yanında Türkiye’nin başarılı yönettiği pandemi sürecinin yabancı yatırımcıları teşvik ettiğini belirten Temeltaş “ Son TÜİK verilerine bakarak Arap coğrafyasından İran’a Afganistan’dan Kazakistan’a kadar birçok gayrimenkul yatırımları artarak devam devam ediyor. Hem yaşamak hem de yatırımcı olan kişiler, ülkeler arası ilişkilerdeki iniş ve çıkışları pek ciddiye almadı” şeklinde konuştu.