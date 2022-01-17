banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

Yabancı Yatırımcıya Yapılan Konut Satışları % 7.44’e Geriledi

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Aralık 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre Aralık ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 1.61, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.54 oranında arttı. Raporun dikkat çeken başlıklarından olan markalı konutlardaki yabancı yatırımcı analizi değerlendirildiğinde, Aralık ayında yabancıya yapılan satışların 2.98 puan azadığı gözlendi. Kasım ayında yabancı yatırımcıya yapılan satış oranı yüzde 10.42 iken bu rakam Aralık ayında 7.44’e geriledi.

Ekonomi 17.01.2022, 16:38
Yabancı Yatırımcıya Yapılan Konut Satışları % 7.44’e Geriledi

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Aralık ayında bir önceki aya göre 1.61, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.54 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 115.10 oranında nominal artış gerçekleşti. 

Senetli ödemelerde artış devam etti


Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Aralık ayında peşinat kullanım oranı yüzde 47.48, banka kredisi kullanım oranı yüzde 11.40 ve senet kullanım oranı yüzde 41.12 olarak gerçekleşti. Kasım ayında peşinat kullanım oranı yüzde 48.76, banka kredisi kullanım oranı yüzde 13.53 ve senet kullanım oranı yüzde 37.71 olarak gerçekleşmişti.

1+1 konutlar yeniden ilgi görmeye başladı 


Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Aralık ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 1.92; 2+1 konut tipinde yüzde 1.97, 3+1 konut tipinde yüzde 1.25 ve 4+1 konut tipinde yüzde 1.20 oranında nominal artış yaşandı.


 Yabancı yatırımcı oranı düştü


Aralık ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7.44’lük (son 6 aylık ortalama yüzde 8.58) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların yüzde 61.11’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.


 Konut stoklarının erime oranı yüzde 9.51 

Aralık ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 9.51 oranında erime gözlendi. Kasım ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 8.09 oranında gerçekleşmişti.  

Devam eden konut projelerine ilgi devam etti


Aralık ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 21.71’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 78.29’u bitmemiş konut stoklarından oluştu. Kasım ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 30.75’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 69.25’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

RAPORUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11